Biden përballet me kritika pasi han akullore ndërsa diskutonte armëpushimin në Gaza

Mes konfliktit të vazhdueshëm në Gaza, presidenti amerikan Biden është përballur me kritika për trajtimin e situatës, veçanërisht për shpërfilljen e tij për jetët e palestinezëve.

Ai është akuzuar se ka minimizuar viktimat palestineze dhe se është i pandjeshëm ndaj vuajtjeve të tyre.

Kritikat u intensifikuan kur ai njoftoi një përparim të mundshëm në negociatat e armëpushimit ndërsa shihej duke ngrënë një akullore, duke nxitur akuza për mospërfillje ndaj krizës humanitare.

Kritikët argumentojnë se veprime të tilla minojnë seriozitetin e situatës dhe reflektojnë keq në politikën e jashtme të SHBA. /mesazhi

President Biden said he hopes a cease-fire between Israel and Hamas can take effect by early next week.

Biden commented on the negotiations in New York after taping an appearance on NBC’s “Late Night With Seth Meyers.” pic.twitter.com/lPydb0HDqs

— The Associated Press (@AP) February 27, 2024