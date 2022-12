Biden pret homologun francez në vizitën e parë shtetërore

Biden e përshkroi Francën si “aleatin më të vjetër” dhe “partnerin e palëkundur” të SHBA në ceremoni.

Ai tha se Franca, SHBA, së bashku me aleatët e tjerë të NATO-s, duke përfshirë BE-në dhe partnerët e G7-ës, po përballen me presidentin rus Vladimir Putin, pasi ai “po kapë ambicien për pushtim dhe luftën brutale të Rusisë kundër Ukrainës”.

“Franca dhe Shtetet e Bashkuara po mbrojnë edhe një herë vlerat demokratike dhe të drejtat universale të njeriut, të cilat janë zemra e të dy kombeve tona”, shtoi ai.

Macron tha se të dy kombet janë “motra në luftën e tyre për liri”.

“Ndërsa lufta kthehet në tokën evropiane pas agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, dhe në dritën e krizave të shumta me të cilat përballen kombet tona dhe të gjitha shoqëritë, ne duhet të bëhemi edhe një herë vëllezër në armë”, shtoi ai.

Çështjet e tregtisë dhe energjisë do të jenë në krye të agjendës gjatë vizitës tre-ditore të Macron, si dhe çështje të tjera, duke përfshirë luftën Rusi-Ukrainë dhe Kinën.

Biden dhe Macron u takuan pas ceremonisë dhe do të mbajnë një konferencë shtypi më vonë në Shtëpinë e Bardhë.

Macron dhe gruaja e tij, Brigitte Macron, mbërritën të martën në Uashington dhe do të marrin pjesë në vizitën e parë shtetërore të presidencës së Biden.

Presidenti francez vizitoi selinë e NASA-s të mërkurën, së bashku me nënpresidenten e SHBA Kamala Harris, ku diskutuan partneritetin amerikano-franceze në hapësirën e jashtme.

Macron vizitoi gjithashtu Varrezat Kombëtare të Arlingtonit dhe nderoi dy veteranë të Luftës së Dytë Botërore nga shteti fqinj i Maryland.

Të mërkurën vonë, Biden dhe zonja e parë Jill Biden i çuan mysafirët e tyre në një darkë private në një restorant luksoz italian ushqim deti në zonën Georgetown të kryeqytetit amerikan.

Marrëdhëniet SHBA-Francë patën një fillim të tensionuar në fillim të administratës Biden pas vendimit të Uashingtonit për të arritur një marrëveshje nëndetëse me Australinë që la një kontratë të mëparshme franceze në dyshemenë e dhomës së prerjes.

Ky veprim bëri që Parisi të tërheqë ambasadorët e tij nga Uashingtoni dhe Kanberra në një mosmarrëveshje të madhe diplomatike midis aleatëve.

Pas luftës ruse në Ukrainë, Parisi dhe Uashingtoni i lanë mënjanë tensionet.

Tune in as the First Lady and I greet President Macron and Mrs. Macron of France for the Official Arrival Ceremony. https://t.co/BuAKjKvTHk

— President Biden (@POTUS) December 1, 2022