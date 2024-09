Biden shpreh përkrahje për reformën dhe zgjerimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka përdorur fjalimin e tij të fundit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për t’u kërkuar vendeve anëtare të mbështesin zgjerimin e Këshillit të Sigurimit shpesh herë të bllokuar, duke theksuar se ka nevojë për “zëra të rinj”, raporton Anadolu.

Duke iu drejtuar liderëve global në selinë e OKB-së në New York, Biden tha se Këshilli i Sigurimit, si vetë OKB-ja, duhet t’i kthehet punës për të bërë paqe dhe për të ndërmjetësuar marrëveshje për t’i dhënë fund luftërave dhe vuajtjeve.

“Unë dua t’i bëjmë gjërat së bashku. Për ta bërë këtë, ne duhet të ndërtojmë një OKB më të fuqishme, më efektive dhe më gjithëpërfshirëse. OKB-ja duhet të përshtatet dhe të sjellë zëra të rinj dhe perspektiva të reja. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim reformimin dhe zgjerimin e anëtarësimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së”, tha Biden në fjalimin e tij lamtumirës.

Problemet janë bërë gjithnjë e më të mprehta viteve të fundit pasi Këshilli i Sigurimit nuk ka qenë në gjendje të arrijë një konsensus për të adresuar krizat më të ngutshme në botë. Anëtarët e përhershëm, përfshirë SHBA-në, Kinën dhe Rusinë, shpesh përdorin të drejtën e vetos për të bllokuar veprimet.

SHBA-ja e ka bërë vazhdimisht këtë pasi Këshilli i Sigurimit është përpjekur të adresojë katastrofën humanitare në Rripin e Gazës së rrethuar, ku lufta e Izraelit ka çuar në të paktën 41.400 vdekje, urinë e përhapur dhe rishfaqjen e sëmundjeve që nuk janë parë në dekada.

Rusia dhe Kina kanë penguar veçmas Këshillin e Sigurimit që të trajtojë çështjet që lidhen me programet bërthamore dhe raketore të Koresë së Veriut, si dhe luftën e Kremlinit kundër Ukrainës.

Përveç këtyre tre kombeve, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë gjithashtu të drejtën e vetos. Shumë vende pajtohen se Këshilli i Sigurimit duhet të rishikohet, por dallimet e rëndësishme rreth mënyrës se si do të realizohet kanë çuar në një bllokim të procesit.

Presidenti amerikan vazhdon të paralajmërojë se globi përballet me “pikën e lakimit”

Në fjalimin drejtuar homologëve të tij për herë të fundit para se të largohet nga detyra në muajin janar, presidenti i SHBA-së tha se ka “shpresë” se liderët botëror do të jenë në gjendje të gjejnë një “rrugë përpara” për të adresuar sfidat e luftës, urisë, terrorizmit dhe zhvendosjes.

“Unë me të vërtetë besoj se jemi në një tjetër pikë kthese në historinë botërore. Zgjedhjet që bëjmë sot do të përcaktojnë të ardhmen tonë për dekadat në vijim”, tha Biden.

Duke iu referuar luftës së Kremlinit kundër Ukrainës, Biden tha se presidenti rus, Vladimir Putin, ka “dështuar” në shkatërrimin e Ukrainës dhe se në vend të kësaj siguroi themelin për NATO-n për të zgjeruar dhe forcuar më tej aleancën transatlantike.

“Por ne nuk mund të heqim dorë. Bota tani ka një zgjedhje tjetër për të bërë. A do ta mbajmë mbështetjen tonë për të ndihmuar Ukrainën të fitojë këtë luftë dhe të ruajë lirinë e saj apo të largohet, agresioni të rinovohet dhe një komb të shkatërrohet?”, pyeti ai.

Biden pohoi se Washingtoni është i gatshëm të bashkëpunojë me Kinën për “sfidat urgjente të së mirës së popullit tonë dhe popullit kudo”, duke përmendur bashkëpunimin me Pekinin për të luftuar opioidet sintetike si dëshmi të përpjekjeve të tij për “të menaxhuar me përgjegjësi konkurrencën me Kinën”.

Megjithatë, ai tha se SHBA-ja “është e paturpshme, duke u shtyrë kundër konkurrencës së pandershme ekonomike, kundër detyrimit ushtarak të kombeve të tjera në Detin e Kinës Jugore dhe duke ruajtur paqen dhe stabilitetin nëpër ngushticat e Tajvanit, duke mbrojtur teknologjitë tona më të përparuara në mënyrë që ato të mos përdoren kundër nesh apo ndonjë prej partnerëve tanë”.

Biden po ashtu tha se SHBA-ja po punon njëkohësisht për të forcuar aleancat e saj në Indo-Paqësorin, si dhe shtoi se “këto partneritete nuk janë kundër asnjë kombi”.

Ai më tej i përshkroi ato si “blloqe ndërtimi për një Indo-Paqësor të lirë, të hapur, të sigurt dhe paqësor”.