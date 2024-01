Biden thotë se po punojnë në heshtje me Izraelin për “të dalë” nga Gaza – VIDEO

Gjatë një fjalimi në Charleston, Karolinë e Jugut, i ndërprerë nga protestuesit që kërkonin armëpushim në Gaza, Presidenti Biden përmendi punën e tyre në heshtje me Izraelin për të reduktuar operacionet dhe për të dalë nga Gaza.

Pavarësisht pretendimeve të administratës për frenimin e Izraelit, kritikët argumentojnë se numri tejet i lartë i vdekjeve në Gaza, zhvendosja masive e popullsisë së saj dhe rritja e sulmeve izraelite në Liban tregojnë veprime të pamjaftueshme nga Biden për të ndalur veprimet izraelite. /mesazhi

BREAKING: Activists in South Carolina just took over Biden’s speech to call for a ceasefire.

“20,000 dead Palestinians; their blood is on your hands.”

Biden was shaken. He’s starting to understand the reality: his war on Gaza is horrifically unpopular, and people are fed up. pic.twitter.com/qSSpRETAep

