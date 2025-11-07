Bie ndjeshëm migrimi i sirianëve në Gjermani pas rënies së regjimit të Asadit

Migrimi sirian në Gjermani ra ndjeshëm në vitin 2025 pas rënies së regjimit të Bashar Asadit, me mbërritjet e reja që ranë me gati gjysmën, sipas shifrave zyrtare të publikuara, transmeton Anadolu.
Zyra Federale e Statistikave të Gjermanisë raportoi rreth 40 mijë mbërritje të shtetasve sirianë nga janari deri në shtator 2025, krahasuar me 74.600 gjatë së njëjtës periudhë në vitin 2024, një rënie prej 46.5 për qind.
Gjatë së njëjtës periudhë nëntëmujore, largimet e shtetasve sirianë nga Gjermania u rritën në 21.800, nga 16.100 vitin e kaluar, një rritje prej 35.3 për qind.
Sipas shifrave zyrtare, afërsisht 1.22 milion njerëz me prejardhje siriane jetonin në Gjermani deri në fund të vitit 2024. Rreth një e katërta e tyre kishin shtetësi gjermane, shpesh nëpërmjet natyralizimit.
Midis 713 mijë shtetasve sirianë që ikën nga lufta civile dhe kërkuan mbrojtje në Gjermani, 90 për qind kishin leje qëndrimi humanitare me status të njohur mbrojtjeje që nga fundi i vitit 2024. 64.200 të tjerë kishin vendime në pritje për statusin e mbrojtjes, ndërsa afërsisht 6.600 kishin marrë refuzime.
Statusi i refugjatëve sirianë dhe kthimi i tyre i mundshëm ka shkaktuar debat të ashpër në Gjermani që kur regjimi i Asadit ra në dhjetor, shpesh i nxitur nga partia e ekstremit të djathtë AfD, e cila ka parë mbështetjen e saj të rritet në muajt e fundit.
Mes presionit politik në rritje, kancelari gjerman Friedrich Merz tha më parë këtë javë se, meqenëse lufta civile ka mbaruar, refugjatët sirianë pritet të kthehen në vendin e tyre dhe të kontribuojnë në rindërtimin e tij.
Ai shtoi se shumë sirianë në Gjermani ka të ngjarë të kthehen vullnetarisht dhe Berlini do ta inkurajojë këtë dhe do ta ndihmojë vendin të rindërtohet shpejt.
I pyetur në lidhje me deportimin e shtetasve sirianë që kanë kryer krime dhe dëbimin e atyre pa status ligjor, Merz sinjalizoi se qeveria e tij do të ndjekë një qasje të rreptë.
“Lufta civile në Siri ka mbaruar. Nuk ka më arsye për azil në Gjermani, dhe për këtë arsye ne mund të fillojmë riatdhesimet”, tha ai duke shtuar: “Megjithatë, unë po mbështetem në një pjesë të madhe të refugjatëve që janë në Gjermani që tani do të kthehen në vend me dëshirën e tyre dhe do të marrin pjesë në rindërtim”.