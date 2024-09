Bisan Owda dhe AJ+ fitojnë çmimin Emmy për dokumentimin në lu’ftën e Ga’zës

Gazetari palestinez Bisan Owda dhe AJ+ i Al Jazeera kanë fituar një çmim Emmy për raportin e tyre, “It’s Bisan From Gaza – and I’m Still Alive”.

Filmi i shkurtër dokumentoi ditët fillestare të bombardimeve izraelite dhe ndikimin e tij shkatërrues mbi njerëzit e zakonshëm në Rripin e Gazës.

Çmimet Emmy janë një gamë e gjerë çmimesh për merita artistike dhe teknike për industrinë televizive në mbarë botën.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Hard News Feature Story: Short Form goes to It’s Bisan from Gaza and I’m Still Alive | Aj+ Reports (@ajplus). pic.twitter.com/lKTDR9sfys

— News & Documentary Emmys (@newsemmys) September 26, 2024