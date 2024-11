Blinken angazhohet në shtytjen e fundit të diplomacisë në Lindjen e Mesme

Administrata në largim Biden vazhdoi me diplomacinë që synon arritjen e marrëveshjeve për t’i dhënë fund konflikteve të Izraelit në Gaza dhe Liban, me Sekretarin e Shtetit, Antony Blinken, duke folur me homologët në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, raporton Reuters.

Zyrtarët amerikanë kanë thënë se do të bëjnë një shtytje përfundimtare për të arritur marrëveshje mbi konfliktet, megjithëse është e paqartë se sa ndikim kanë ata mbi Izraelin dhe aktorët e tjerë në rajon tani të fokusuar në administratën e ardhshme të ish-presidentit Donald Trump.