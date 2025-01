Blinken “i bindur” se armëpushimi në Gaza do të hyjë në fuqi të dielën

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, shprehu besimin se armëpushimi në Gaza do të zbatohet nga e diela, pavarësisht se Izraeli e shtyu votimin nga ana e kabinetit, raporton Anadolu.

“Kam besim dhe pres plotësisht që zbatimi do të fillojë, siç thamë, të dielën”, u tha Blinken gazetarëve gjatë konferencës së tij të fundit për shtyp.

Duke vënë në dukje angazhimet e tij të fundit me ndërmjetësit e Katarit për të zgjidhur çështjet e mbetura, ai tha se është “shumë i bindur” për fillimin e zbatimit të marrëveshjes këtë fundjavë.

Në lidhje me atë nëse marrëveshja e armëpushimit mund të ishte arritur më herët, Blinken tha: “A do të doja që ne të kishim arritur marrëveshjen e armëpushimit muaj më parë? Sigurisht. Vuajtjet, jetët e humbura mund të ishin shmangur nëse do ta kalonim këtë vijë më shpejt”.

“Por në diçka kaq komplekse, aq të ndërlikuar, ku ngjarje të ndryshme kanë ndërhyrë dhe puna që kemi bërë, përparimi që po bënim drejt përfundimit të tij, u vonua ose u prish”, shtoi ai.

Ai ia atribuoi vonesat kompleksitetit të negociatave dhe ngjarjeve të jashtme që prishën përparimin.

“Mbrojtja jonë, diplomacia jonë, frenimi ynë me të vërtetë e izoluan Hamasin deri në pikën ku ata më në fund u kthyen në tryezë”, tha ai.

– “Aktorë të tjerë, përfshirë Türkiyen”

Blinken detajoi gjithashtu përpjekjet e SHBA-së, duke përfshirë ato për t’i kërkuar Katarit dhe Türkiyes që të bëjnë presion ndaj Hamasit për të nënshkruar marrëveshjen e armëpushimit.

“Në javët e fundit, ne shkuam edhe te aktorë të tjerë, duke përfshirë Türkiyen, presidentin (Recep Tayyip) Erdoğan, për të përdorur peshën dhe ndikimin e tij për ta rikthyer Hamasin në tryezë për të provuar të përfundonte një marrëveshje, dhe ai e bëri”, tha ai.

“Është një rrugë e gjatë për të thënë se të gjitha këto gjëra duke u bashkuar gjatë shumë muajve, besoj, është ajo që na ka sjellë këtu”, shtoi kryediplomati amerikan.

Katari njoftoi marrëveshjen e armëpushimit të mërkurën për t’i dhënë fund më shumë se 15 muajve të sulmeve izraelite në Rripin e Gazës, të cilat kanë marrë jetën e më shumë se 46.000 njerëzve që nga 7 tetori 2023. Sulmi e ka lënë territorin në gërmadha dhe ka shkaktuar një fatkeqësi humanitare.

Marrëveshja përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe qetësinë e qëndrueshme, duke synuar një armëpushim të përhershëm dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza.