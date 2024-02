Blinken këtë javë në Shqipëri, në fokus e ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe Evropës

Kryediplomati amerikan, Antony Blinken, do të nisë një vizitë katërditore në Shqipëri dhe Gjermani për të diskutuar, ndër të tjera, mbështetjen për Ukrainën dhe përpjekjet për paqe në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.

– Udhëtimi i sekretarit Blinken në Shqipëri

Sekretari amerikan i Shtetit, Blinken, do të rikonfirmojë marrëdhëniet e fuqishme me Shqipërinë, të cilën SHBA-ja e sheh si një “partner kyç për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor” dhe një “aleat të fortë” në mbështetjen e Ukrainës, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller.

Yuri Kim, zëvendësndihmës sekretarja kryesore e Shtetit për Çështjet e Evropës dhe Euroazisë, tha se vizita e Blinken në vendin ballkanik të Shqipërisë, e cila vjen ndërsa të dy vendet po përgatiten për të festuar 100-vjetorin e marrëdhënieve, do të fokusohet në të ardhmen Shqipërisë, Ballkanit Perëndimor dhe Evropës.

Blinken do të ketë takime dypalëshe si me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj ashtu edhe me kryeministrin Edi Rama për të theksuar dhe nënvizuar “bashkëpunimin e shkëlqyeshëm” që SHBA-ja ka me ta dhe do t’i falënderojë ata që kanë qenë pritës kryesor të afganëve në nevojë, sipas Kim.

Blinken do të udhëtojë më vonë në Gjermani ku do të marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë së Munich-ut si pjesë e delegacionit amerikan të kryesuar nga zëvendëspresidentja Kamala Harris.

Gjatë konferencës, Blinken do të theksojë mbështetjen për Ukrainën, situatën në Lindjen e Mesme, ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në ngushticën e Tajvanit dhe bashkëpunimin në institucionet dhe shtetet ndërkombëtare, u tha gazetarëve të martën ndihmës sekretari i shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Jim O’Brien.

Në lidhje me zemërimin ndaj ish-presidentit Donald Trump, i cili javën e kaluar tha se do të “inkurajonte” Rusinë të sulmonte çdo aleat të NATO-s që vërehet se nuk paguan mjaftueshëm për mbrojtjen, O’Brien tha se njerëzit në mbarë botën e kuptojnë procesin e brendshëm të SHBA-së.

“Por unë mendoj se është e qartë për 75 vjet këtë verë që SHBA-j i qëndron angazhimeve tona të NATO-s”, tha O’Brien, ndërsa aleanca do të shënojë përvjetorin në prill.

“Administratat nga të dyja palët e të gjitha bindjeve ideologjike e kanë konsideruar NATO-n si themelin e sigurisë sonë, sigurisht në Evropë, por gjithnjë e më shumë një partner global. Dhe unë mendoj se kjo është përgjigja që ata do të marrin. Kështu që sekretari mund ta shpjegojë këtë, ta vendosë në kontekst dhe të përgatitet për ta përcjellë”, shtoi ai.

– Sulmet izraelite në Gaza

Në lidhje me mosmarrëveshjet midis liderëve evropianë dhe SHBA-së për luftën në Gaza, O’Brien tha: “Ne besojmë se vazhdon të ketë konvergjencë midis nesh dhe aleatëve tanë evropianë për të drejtën që Izraeli të jetë në gjendje të mbrohet dhe të ndalojë Hamasin, terroristët që kryen sulmet terroriste të 7 tetorit japin llogari”.

“Ne presim që sekretari do të flasë për këto gjëra në angazhimet e tij dypalëshe, por si dhe për çështjet shumë të rëndësishme për të siguruar që të ndërmerren hapa shtesë për të minimizuar ndikimin tek civilët si dhe të ndërmerren hapa shtesë për të garantuar që ndihmat të mund të vazhdojë të rrjedhë në Gaza”, shtoi ai.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, tha të hënën se duhet t’i bëhet presion Izraelit që të mos sulmojë qytetin e Rafahut, qyteti ku janë strehuar rreth 1,5 milion palestinezëve.

“Edhe SHBA-ja, mbështetësi më i fortë i Izraelit, vetë Presidenti (Joe) Biden, konsideron se ky veprim është joproporcional, numri i civilëve të vrarë është shumë i madh dhe po paralajmëron Izraelin të mos vazhdojë në këtë mënyrë”, tha Borrell.

“Nëse besoni se numri i vdekjeve është shumë i lartë, ndoshta mund të bëni diçka për këtë”, tha ai, duke shtuar se BE-ja nuk po i siguron Izraelit armë, ndryshe nga SHBA-ja.