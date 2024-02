Blinken viziton sot Egjiptin, Katarin dhe Izraelin

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken po vazhdon një turne për zgjidhjen e krizës në Lindjen e Mesme për të kërkuar një armëpushim të ri dhe zgjidhje afatgjatë për konfliktin e Izraelit me Gazën.

Pas bisedimeve me princin e kurorës saudit në Riad dje, Blinken do të vizitojë sot Egjiptin dhe Katarin, ku do të takohet me liderët e tyre.

Më pas ai do të vazhdojë për në Tel Aviv në mbrëmje.

Urgjenca e përpjekjeve diplomatike të Blinken është rritur ndërsa forcat izraelite përparojnë më tej në jug në Gaza drejt Rafahut, ku një pjesë e konsiderueshme e popullsisë ka kërkuar strehim.

Kjo shënon vizitën e pestë diplomatike të Blinken që nga fillimi i konfliktit.