Blloku i Gjirit: Sulmet iraniane dhe mbyllja e Hormuzit kalojnë të gjitha vijat e kuqe

Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) paralajmëroi sot se sulmet iraniane ndaj vendeve të Gjirit dhe mbyllja e Ngushticës së Hormuzit kanë “kaluar të gjitha vijat e kuqe”, duke ngritur alarm për pasojat ekonomike globale.
Duke folur në një konferencë për media në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite, Sekretari i Përgjithshëm i GCC-së, Jasem Al Budaiwi tha se situata në Gji paraqet kërcënim të menjëhershëm dhe afatgjatë për stabilitetin ndërkombëtar.
“Ngushtica e Hormuzit është mbyllur sot dhe rezultatet mund të jenë të kufizuara për një periudhë kohore, por në planin afatgjatë, kjo do të ndikojë në rritjen ekonomike në botë”, tha ai.
Budaiwi theksoi se përshkallëzimi tashmë ka ndikuar në ekonominë globale, me rritje të çmimeve dhe rritje të kostove të transportit ndërsa lundrimi detar përmes rrugës ujore strategjike është prekur rëndë.
Ai paralajmëroi se rreziqet mund të zgjerohen përtej sektorit të energjisë, duke ndikuar në zinxhirët globalë të furnizimit dhe madje edhe në ekonominë dixhitale. “Ajo që përfaqëson kërcënim sot do të rritet në të ardhmen dhe zinxhirët duhet të mbrohen”, tha Budaiwi duke e quajtur situatën një “përgjegjësi ndërkombëtare”.
Sipas tij, “përkeqësimi i situatës në Gjirin Arab do të jetë paralajmërim që do të shkojë përtej zonës së Gjirit në pjesë të tjera të botës”. Ai paralajmëroi se këto zhvillime do të destabilizojnë 100 për qind stabilitetin ndërkombëtar dhe do të shtyjnë zinxhirët tregtarë si dhe eksportimin e naftës dhe gazit në botë.
“Veprimet e Iranit, përfshirë sulmet dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe”, tha ai.
Ngushtica e Hormuzit është mbyllur që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë normalisht kalojnë nëpër të çdo ditë dhe mbyllja e saj ka rritur kostot e transportit dhe çmimet globale të naftës.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë ish-liderin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë ndërprerë tregjet dhe aviacionin global.