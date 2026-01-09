BMW ndërtoi më shumë se 1 milion makina në Gjermani vitin e kaluar

BMW ndërtoi më shumë se 1 milion makina në Gjermani në vitin 2025 ose rreth 25% të prodhimit të përgjithshëm të makinave në vend, njoftoi të mërkurën kompania me seli në Mynih.
Në përgjithësi, vitin e kaluar në Gjermani u ndërtuan 4.15 milionë makina pasagjerësh, raportoi të martën Shoqata Gjermane e Industrisë Automobilistike (VDA).
Kjo do të thotë se 40% e makinave të prodhuara nga BMW në mbarë botën ka të ngjarë të vijnë nga Gjermania.
Kompania ende nuk ka publikuar shifra të sakta, por në vitin 2024 pjesa ishte rreth 43%, shkruajnë mediat e huaja.
Në Gjermani, BMW ndërton makina në Mynih, Regensburg, Dingolfing dhe Leipzig. Shumica e tyre janë të destinuara për rajonin evropian.
Kompania ende nuk ka publikuar asnjë shifër mbi shpërndarjen aktuale, por në vitin 2024 Regensburg kishte vëllimin më të lartë të prodhimit midis fabrikave gjermane me 343,000 makina, përpara Dingolfing me 298,000, Leipzig me 246,000 dhe Mynih me 201,000.
Dhe shpërndarja vitin e kaluar ka të ngjarë të ketë qenë afërsisht e ngjashme.
Kjo do të thotë se pak më pak se një e treta e makinave të prodhuara nga Grupi BMW, i cili përfshin gjithashtu Mini dhe Rolls-Royce, vijnë nga Bavaria.
BMW ndërton automjete me motorë me djegie të brendshme, hibride plug-in dhe automjete plotësisht elektrike në një linjë prodhimi në të katër fabrikat gjermane.
Fabrikat bavareze ndërtojnë ekskluzivisht automjete për markën kryesore, ndërsa fabrika në Leipzig prodhon gjithashtu Mini Countryman përveç modeleve BMW.
Megjithatë, fabrika më e madhe e kompanisë ndodhet jashtë vendit.
Në vitin 2024, ajo ishte në Spartanburg, Karolina e Jugut në Shtetet e Bashkuara juglindore, ku u prodhuan 396,000 automjete.