BMW Neue Klasse Coupe, gjithçka që dihet

BMW po shkon drejt një revolucioni të dizajnit me modelin e ardhshëm elektrik.

Së fundmi, janë publikuar fotot e një versioni të ri coupe, i cili nuk duket si koncept.

Ky mund të jetë vështrimi ynë i parë në një model Neue Klasse të specifikave të prodhimit.

Dhe me një ngjashmëri të çuditshme me BMW M1 ikonë, lindin pyetjet se çfarë kanë përgatitur inxhinierët për këtë fastback. A është një hiperveturë? A është një veturë sportive? A është një SUV?

Për fat të keq, detajet janë të pakta tani.

Por, kjo nuk na pengon që të shikojmë më mirë modelin e ri BMW Neue Klasse dhe me më shumë informacione.

Është përfolur se ky mund të jetë modeli që ndjek gjurmët e BMW M1 legjendare, dhe ky është vlerësim i drejtë duke pasur parasysh dizajnin.

Sa i përket mungesës së dorezave të dyerve, burimet thonë se kontrollet elektronike në shtyllë do të funksionojnë dyert.

Në përgjithësi është shumë i sheshtë dhe i gjerë.

Burimet thonë se prototipi ka motorë elektrikë individualë për secilën rrotë. Shifra totale e kuajfuqive është e panjohur, por një arkitekturë 800 volt është praktikisht e garantuar.

Një konfigurim i tillë sugjeron se kjo mund të jetë një superveturë elektrike jashtëzakonisht e fuqishme; BMW thotë se njësia është e aftë të arrijë deri në 1,341 kuaj fuqi.

Kur do të debutojë?

Kjo është një pyetje e ndërlikuar. BMW ka thënë tashmë se disa modele Neue Klasse do të debutojnë në vitet e ardhshme, me të parën që do të vijë në gjysmën e dytë të vitit 2025.

Sa do të kushtojë?

Me katër motorë elektrikë, një formë të hijshme dhe potencial për fuqi të madhe, kjo ka të ngjarë të jetë një automjet me gjashtë shifra.