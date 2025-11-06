BMW po i shkatërron modelet e saj M Competition, por për një arsye të mirë

Deri kohët e fundit, BMW ofronte dy variante të ndryshme për secilën nga makinat e saj M: M standardin dhe modelin më të fuqishëm Competition.
Kohët e fundit, megjithatë, marka ka filluar në heshtje të heqë qafe versionin e saj Competition. Por BMW ka një arsye të mirë për ndryshimin.
Në një intervistë të kohëve të fundit me BMW Blog, CEO i BMW M, Frank van Meel, konfirmoi se versioni Competition është pothuajse i vdekur në makinat e ardhshme M. Arsyetimi? Blerësit thjesht preferonin versionin me performancë më të lartë.
Van Meel tha: “Më shumë se 80 përqind e klientëve tanë zgjodhën direkt Competition. Kështu që thamë, le ta bëjmë atë standardin. Mund të thuhet se çdo model M sot është një Competition”.
Sipas Van Meel, ky veprim do të ndihmojë në thjeshtimin e linjës M në të ardhmen. Blerësit së shpejti do të kenë vetëm tre mundësi për të zgjedhur: M bazë, CS dhe CSL.
Modelet standarde M tani do të përfshijnë shumë nga karakteristikat – përfshirë fuqinë – që më parë ishin të rezervuara për versionet Competition, ndërsa versionet CS dhe CSL do të përqendrohen në peshën e reduktuar dhe performancën e përmirësuar në pistë.
Për momentin, BMW ende ofron opsionin Competition në modele të zgjedhura të vitit 2026, duke përfshirë M3 dhe M4. Kontrollimi i kutisë Competition shton sistemin standard xDrive me tërheqje në të gjitha rrotat dhe rrit fuqinë me 20 kuaj fuqi – duke e çuar M3 dhe M4 nga 503 në 523 kuaj fuqi. X5 M gjithashtu ruan versionin e saj Competition për vitin 2026, me një fuqi prej 617 kuaj fuqi.
Megjithatë, modelet më të reja si M2 dhe M5 i ardhshëm nuk ofrojnë më një version Competition për vitin 2026. Ky ndryshim padyshim do të shtrihet në të gjithë linjën M në të ardhmen e afërt.