BMW prezanton iX4 të ri elektrik, deri në 603 kuaj fuqi dhe 689 kilometra autonomi

Pas debutimit të iX3 të ri, BMW ka prezantuar modelin e tij më sportiv dhe me linja më të rrjedhshme, iX4, SUV-in elektrik që i bashkohet familjes së re Neue Klasse.
BMW iX4 kombinon siluetën e një SUV-i coupé me teknologjinë e gjeneratës së gjashtë eDrive. Modeli do të hyjë në prodhim në fillim të vitit 2027 dhe do të ofrohet fillimisht në dy versione, të dyja me katër rrota aktive (xDrive).
Versioni bazë iX4 50 xDrive përdor dy motorë elektrikë që zhvillojnë së bashku 463 kuaj fuqi dhe 475 lb-ft çift rrotullues. BMW pretendon se makina përshpejton nga 0 në 100 km/h për 4.7 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale arrin 210 kmh.
Në krye të gamës qëndron iX4 M60 xDrive, me dy motorë elektrikë që prodhojnë 603 kuaj fuqi dhe 645 lb-ft çift rrotullues. Ky version përshpejton nga 0 në 100 kmh për vetëm 3.7 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 210 kmh. BMW e ka pajisur M60 me teknologji të dedikuar M eDrive dhe sistem të avancuar të menaxhimit të fuqisë.
Të dy versionet përdorin një bateri me kapacitet të përdorshëm prej 112.2 kWh. Sipas vlerësimit të BMW-së, iX4 50 mund të përshkojë deri në 689 kilometra me një karikim të plotë. Për autonominë e M60 nuk janë publikuar ende të dhëna, por pritet të jetë më e ulët për shkak të fuqisë dhe performancës më të lartë.
Arkitektura 800-voltëshe lejon karikim DC deri në 400 kW. Në një stacion të përshtatshëm, bateria mund të karikohet nga 10 në 80 për qind për rreth 21 minuta, ndërsa vetëm 10 minuta karikim mund të shtojnë deri në 184 milje autonomi.
iX4 mund të tërheqë gjithashtu deri në 2,000 kilogramë, nëse pajiset me grepin opsional për rimorkio.
BMW iX4 përdor gjuhën më të fundit të dizajnit të markës, me grilën karakteristike kidney grille dhe fenerët e dyfishtë në pjesën e përparme.
Të gjitha versionet vijnë standard me M Sport Package, i cili përfshin rrota M 20-inç. Frenat M Sport me kaliperë blu janë pjesë e opsioneve.
Në kabinë, iX4 është shumë i ngjashëm me iX3. Ai pajiset me sistemin Panoramic iDrive, ndërsa ekrani qendror ka madhësi 17.9 inç. BMW kombinon këtë sistem me Panoramic Vision dhe, në varësi të pajisjeve, edhe me ekranin 3D Head-Up Display.
Versioni M60 dallon nga modeli standard përmes disa elementeve sportive, përfshirë difuzorin e zi, kapakët e zinj të pasqyrave dhe logot M.
Ai vjen standard me rrota 21-inç dhe frena M Sport me kaliperë të kuq. Si opsion ofrohen edhe dritat M Yellow Lights, ndërsa një spoiler specifik M rrit forcën aerodinamike në pjesën e pasme.
Në kabinë, M60 ka një timon të veçantë M Sport me shenjën e kuqe në pozicionin e orës 12. Sistemi audio me 13 altoparlantë Harman Kardon zëvendëson sistemin standard me shtatë altoparlantë të iX4 50.
BMW iX4 M60 xDrive vjen standard me Adaptive M Suspension, me amortizatorë të kontrolluar elektronikisht dhe drejtim sportiv me raport të ndryshueshëm. Sistemi shoqërohet me konfigurim specifik të sustave dhe amortizatorëve, si dhe lidhje të veçanta të stabilizatorit në boshtin e përparmë.
Modeli më i fuqishëm ka gjithashtu një diferencial M Sport të kontrolluar elektronikisht, i cili ndihmon në përmirësimin e tërheqjes.
Përveç mënyrave të zakonshme të drejtimit, M60 ofron edhe M Sport dhe M Sport Plus, të cilat ndryshojnë parametrat e drejtimit dhe të shasisë për një karakter më sportiv.
BMW iX4 do të dalë në treg në mars të vitit 2027. Fillimisht do të jetë i disponueshëm iX4 50 xDrive, ndërsa versioni më i fuqishëm M60 do të pasojë pak më vonë gjatë vitit.
Në SHBA, iX4 50 xDrive do të nisë nga 66,220 dollarë, pa përfshirë tarifën e destinacionit, ndërsa BMW ende nuk ka bërë të ditur çmimin e M60.
Me autonominë e parashikuar prej deri në 428 milje, karikimin ultra të shpejtë dhe një version M me 603 kuaj fuqi, iX4 synon të bashkojë praktikën e një SUV-i me karakterin sportiv të një coupé-je elektrike.