BMW prezanton X3-shin e ri, një version turbo-diesel mbetet në ofertë

Një nga modelet më të shitura nga programi X i BMW-së ka arritur në edicionin e tij të katërt, i cili sjell një karroseri pak më të madhe dhe më të gjerë, një kabinë të përmirësuar, motorë të rifreskuar me sisteme të buta hibride dhe një opsion të ri të plug-in.

Gjenerata e katërt e modelit SUV të BMW nga segmenti D fshihet pas emërtimit të brendshëm G45, dhe me pamjen e re të karroserisë me dy vëllime që është pak më i madh dhe më i gjerë në krahasim me paraardhësin e tij (G01) me të cilin ndan distancën e rrotave, opsionet e përmirësuara dhe të njohura të versionit me benzinë kanë mbërritur me sistemin hibrid të butë 48 volt. Për tifozët me naftë, këtë herë ka mbetur vetëm një opsion në ofertë.

Pavarësisht nga opsioni i zgjedhur i veturës, çdo X3 vjen në kombinim me një motor integral (xDrive) dhe një ndërrues automatik me 8 shpejtësi, dhe në krye të gamës është versioni M50, i cili mundësohet nga një motori 3 litërsh me 6 cilindra turbo benzinë ​​i ndihmuar nga një sistem hibrid i butë.

Shoferi mund të mbështetet në 398 kuaj-fuqi, i cili është i mjaftueshëm për të përshpejtuar nga 0 në 100 km/h për 4,6 sekonda dhe të arrijë shpejtësinë maksimale prej 250 km/h.

Pas emërtimit 30e është një opsion i ri hibrid plug-in i mundësuar nga një motor turbo benzinë me katër cilindra që prodhon 190 kuaj-fuqi dhe një motor elektrik me 184 kuaj-fuqi, dhe fuqia e kombinuar e paketës është 374 kuaj-fuqi. Bateritë (19.7 kWh) sigurojnë një rreze deri në 90 kilometra (ËLTP) pa përfshirjen e motorit me djegie të brendshme.

Sistemi hibrid i butë është gjithashtu një komponent në versionin që fshihet pas numrit 30, dhe motori me katër cilindra turbo benzinë ​​255 kuaj-fuqi. Në fillim të ofertës është një motor dylitërsh me katër cilindra turbo benzinë ​​që zhvillon 190 kuaj-fuqi, i cili mjafton për arritjen e shpejtësi maksimale prej 215 km/h dhe përshpejtimin nga 0 në 100 km/h për 7.8 sekonda. Për tifozët e naftës, ekziston një opsion 2 litërsh me katër cilindra që prodhon 197 kuaj-fuqi.

Me karroserinë e re vijnë fellnet e reja me diametër 19 deri në 21 inç, si dhe disa detaje që janë të rezervuara për versionin më të fuqishëm të M50, kabina e të cilit është zbukuruar me ulëse të veçanta dhe elementë të caktuar në ngjyrat dalluese të M. Vëllimi bazë i bagazhit tani është 570 litra, dhe për X3 pa pajisje opsionale në Gjermani ju duhet të ndani nga 65,230 deri në 82,500 euro.