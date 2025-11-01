Bombardime të rënda dhe zjarr dronësh në lindje të Khan Younis

Forcat izraelite kanë kryer një seri sulmesh ajrore në lindje të Khan Younis, ku dëshmitarët raportojnë bombardime të pandërprera dhe zjarr dronësh mbi shtëpitë e mbetura dhe tokat bujqësore përtej “vijës së verdhë”.
Banorët e zonës thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të përballojnë situatën, sidomos ata që janë kthyer pranë shtëpive të tyre afër vijës ku ndodhen forcat izraelite.
Agjencia e mbrojtjes civile në Gaza njoftoi se ka vështirësi në arritjen e disa zonave për shkak të bombardimeve të vazhdueshme dhe dronëve që patrullojnë ajrin.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, pesë palestinezë janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit nga zjarri izraelit, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin trupat e 22 personave të vrarë në sulme të mëparshme. /mesazhi