Bombat e pashpërthyera mbjellin frikë në Gaza: “Po jetoj në terror”

Në shtëpinë e Moein al-Hattut në qytetin e Gazës, një bombë e madhe, mbi një ton peshë, qëndron ende e pashpërthyer, varur mes rrënojave të murit të shkatërruar. “Po jetoj në terror dhe nuk mund ta heq,” tha ai për agjencinë AFP, ndërsa fëmijët kalojnë pranë saj pa e kuptuar rrezikun.
Askush në Gaza nuk ka pajisjet apo njohuritë për të hequr bombën. “Autoritetet thonë se nuk mund ta bëjnë. Kujt t’i drejtohem?” pyet al-Hattu, duke shtuar se shpërthimi i saj do të shkatërronte pesë deri në gjashtë shtëpi.
Pas dy vitesh lufte, Gaza është e mbushur me municione të pashpërthyera që rrezikojnë jetën e civilëve, sidomos të fëmijëve. Në spitalin al-Shifa, një djalë gjashtëvjeçar, Jahja, ka humbur një pjesë të dorës së djathtë. “Janë fëmijë, çfarë kanë bërë gabim? Po luanin,” thotë gjyshi i tij, Tawfiq al-Sharbasi. /mesazhi