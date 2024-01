Borrell: A dëshiron Izraeli t’i dëbojë, t’i vrasë të gjithë palestinezët?

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme Josep Borrell këmbënguli të hënën në një zgjidhje me dy shtete për çështjen e Palestinës, duke i thënë Izraelit se nuk mund të ndërtojë paqen “vetëm me mjete ushtarake”.

Ministrat e Jashtëm të BE-së u mblodhën një takim në Bruksel të hënën për të diskutuar luftën e Izraelit në Gaza, ku pritet të takohen veçmas me ministrin e jashtëm izraelit, Israel Katz, dhe ministrin e jashtëm palestinez, Riyad al-Maliki.

Në prag të takimit, Borrell iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe përsëriti dënimin e Kombeve të Bashkuara për refuzimin “e papranueshëm” të Izraelit të thirrjes për krijimin e një shteti palestinez pas luftës në Gaza.

“Çfarë zgjidhje të tjera kanë në mendje? Për t’i bërë të gjithë palestinezët të largohen? Për t’i vrarë ata? 25.000 janë tashmë (të vrarë) në Gaza, 70 për qind gra dhe fëmijë. Sigurisht, mënyra se si ata po përpiqen të shkatërrojnë Hamasi nuk është mënyra se si ata punojnë, sepse ata përhapin urrejtje brez pas brezi. Ne kemi parasysh se çfarë është Hamasi, çfarë ka bërë Hamasi, dhe sigurisht e refuzojmë dhe e dënojmë atë. Por, paqja dhe stabiliteti nuk mund të ndërtohen vetëm me mjete ushtarake”, tha Borrell.

Ai shtoi se situata humanitare në Gaza nuk mund të jetë më e keqe dhe se nuk ka fjalë për të përshkruar situatën në terren.

“Dhe çdo ditë ka një numër të madh civilësh të vrarë. Shumë ministra kanë thënë se ka ‘shumë’. Epo, pyetja është: sa është ‘shumë’? Çfarë do të thotë ‘shumë’? A janë 25.000 njerëz shumë? Sa do të zgjasë kjo? Për këtë do të flasin ministrat sot, kështu që është një takim shumë i rëndësishëm. Jam i lumtur që arrita t’i ftoj dhe t’i bëj të vijnë”, tha Borrell.

Ai shtoi se në takimin e sotëm do të prezantojë një qasje gjithëpërfshirëse dhe do të diskutojë për zgjidhjen me dy shtete.

“Mendoj se duhet të ndalojmë së foluri për procesin e ‘paqes’ dhe të fillojmë të flasim më konkretisht për procesin e ‘zgjidhjes me dy shtete’”, tha zyrtari evropian. /trt