Bosch ka një sistem të ri hibrid për veturat

Bosch ka konfirmuar se teknologjia e saj për veturat hibride, e cila është testuar në 24 Hours of Le Mans, do të vijë shumë shpejt në automjetet rrugore.

Sipas portalit Automotive News, këtë synim e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i kompanisë. Sot, në Bosch, ata po studiojnë se si të instalojnë të gjithë sistemin dhe mekanizmat e ndryshëm të sistemit hibrid në makinat rrugore.

Kompania beson se qindra mijëra kilometra të përzënë në kushte konkurruese janë më se të mjaftueshme për të testuar sistemet e tyre dhe për t’i shpallur ato të përshtatshme për konsum masiv. Sipas tyre, ky sistem mund t’i përshtatet nevojave të çdo prodhuesi, në varësi të qasjes dhe orientimit të tij brenda tregut, por gjithmonë duke garantuar që jeta e sistemit të jetë luksoze.

Bosch është i vetëdijshëm për bumin që automjetet hibride po përjetojnë në publikun e gjerë. Ka shumë marka që vënë bast për hibride, ndër të tjera si Toyota, Mazda apo Renault. Kjo për shkak të stagnimit të numrit të regjistrimeve të makinave elektrike. Sot, Bosch po negocion me disa prodhues makinash për ta pozicionuar veten si furnizuesi kryesor i komponentëve për sistemet hibride. Më shumë informacione do të bëhen publike në muajt në vijim.

Bosch ka zhvilluar të gjithë komponentët e sistemit të tij hibrid, duke përfshirë softuerin inteligjent hibrid të menaxhimit të energjisë. Zemra e sistemit hibrid është motori elektrik i tensionit të lartë, i cili quhet dhe jep deri në 200 kW dhe lidhet drejtpërdrejt me transmisionin. Mund të funksionojë si gjenerator ose motor.

Si gjenerator, ai konverton energjinë kinetike të veturës së garës në energji elektrike dhe e kthen atë në bateri për t’u përdorur përsëri më vonë. Si motor, ai përdor energjinë elektrike nga bateria për të shtyrë automjetin e garës.

Kurba e çift rrotullimit është e optimizuar për intervale më të ulëta, gjë që mundëson përshpejtim shumë më të shpejtë jashtë qosheve. Këtu shkon njësia e kontrollit, sistemi i frenimit me tela dhe motori me benzinë. Do të shohim se sa fuqi do të zhvillojë sistemi Bosch, i cili do të përshtatet me makinat e prodhimit.