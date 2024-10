Bosnja goditet nga përmbytjet masive

Një stuhi e fortë shiu përfshiu Bosnjën gjatë natës, duke përmbytur qytete në pjesët qendrore dhe jugore të vendit, raportoi agjencia e lajmeve, AP.

Shërbimet e shpëtimit në qytetin jugor të Jabllanicës raportuan disa njerëz të zhdukur dhe apeluan për ndihmë nga vullnetarët dhe ushtria.

Agjencia federale e shpëtimit njoftoi se mund të ketë viktima, por nuk specifikoi se sa.

Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë ndodhur gjatë natës, ndërsa disa rrugë janë mbyllur për shkak të rrëshqitjeve të dheut.

Në Bosnjën qendrore, zyrtarët raportuan se qytetet Kiseljak, Fojnica dhe Kreshevo janë përmbytur.

