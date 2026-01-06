Brazil, protestuesit mblidhen para konsullatës amerikane në mbështetje të Venezuelës

Para konsullatës së SHBA-së në Rio de Janeiro të Brazilit u mbajtën protesta në mbështetje të Venezuelës dhe për të dënuar veprimet e Washingtonit, raporton Anadolu.
Protesta u zhvillua në qytetin brazilian të Rio de Janeiros, me protestuesit që shprehën kundërshtim ndaj asaj që e përshkruan si ndalimin e presidentit venezuelian, Nicolas Maduro dhe ndërhyrjen ushtarake amerikane në Venezuelë.
Protesta të ngjashme u raportuan në disa qytete të tjera braziliane ndërsa demonstruesit kritikuan politikat e Washingtonit ndaj vendit të Amerikës së Jugut. Trumpi e kishte akuzuar Maduron për mbikëqyrjen e dërgesave të drogës në SHBA dhe mbajtjen e pushtetit në mënyrë të paligjshme përmes mashtrimit zgjedhor.
Maduro, i cili aktualisht është në paraburgim në një qendër paraburgimi në New York në pritje të akuzave të ndryshme, i ka hedhur poshtë akuzat ndërsa zyrtarët në Karakas bënë thirrje për lirimin e tij.
Gruaja e tij, zonja e parë Cilia Flores përballet me akuza penale federale dhe po mbahet në të njëjtën qendër.