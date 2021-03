Brazili emëron stadiumin e Maracanas me emrin Pele

Autoritetet e Rio de Janeiros votuan për të emëruar stadiumin me famë botërore me emrin e legjendës së futbollit brazilian.

Stadiumi Maracana i Brazilit do të marrë emrin e legjendës së futbollit Pele, pasi legjislatura e Rio de Janeiros votoi të martën për të ndryshuar emrin e tij zyrtar në Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadium.

80-vjeçari Pele, emri i plotë i të cilit është Edson Arantes do Nascimento, luajti në stadium shumë herë për Brazilin dhe shënoi golin e tij të 1000-të atje në 1969 – për Santos kundër klubit vendas Vasco da Gama.

Stadiumi, i cili ishte mikpritës në finalet e Kupës Botërore 1950 dhe 2014 si dhe në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike 2016, ka qenë prej kohësh emëruar pas Mario Filho, një gazetar që loboi për ndërtimin e tij në vitet 1940.

Zyrtarët thanë që stadiumi i futbollit, me një kapacitet prej gati 80,000, do të riemërtohet por kompleksi i madh sportiv rreth tij mund të ruajë emrin e tij aktual.

Shumica e brazilianëve e quajnë stadiumin thjesht Maracana, sipas lagjes në të cilën ndodhet. /Mesazhi.com