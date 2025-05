Brigadat al-Qassam: Kemi hedhur në erë ushtarë izraelitë pranë Khan Younis

Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat al-Qassam, ka lëshuar një deklaratë ku pretendon se më 20 maj ka kryer “një operacion të ndërlikuar” kundër një grupi ushtarësh izraelitë në qytetin al-Qarara, në lindje të Khan Younis-it.

“Shtetasi tanë hodhën në erë shtëpinë me një sasi të madhe mjetesh shpërthyese, duke shkaktuar vrasjen dhe plagosjen e ushtarëve armik pas shembjes së ndërtesës. Ata gjithashtu hodhën në erë një hyrje tuneli mbi disa ushtarë të tjerë që mbërritën në vendngjarje dhe u përleshën me ta me armë të lehta,” thuhet në deklaratë.

Grupi po ashtu pretendon se ka parë helikopterë izraelitë që zbarkuan në zonë për të evakuuar forcat.