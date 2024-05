Brigadat Al-Qassam njoftojnë kapjen e ushtarëve izraelitë

Brigadat Al-Qassam, krahu ushtarak i Hamasit, njoftoi sot se ka kapur ushtarë izraelitë gjatë një operacioni në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichay Adraee mohoi pretendimin në X, duke thënë se nuk kishte “asnjë incident të kapjes së ushtarëve”.

Abu Obaida, zëdhënësi i Brigadave al-Qassam, tha në një mesazh të regjistruar se luftëtarët “kryen një operacion kompleks të shtunën pasdite, në Rripin verior të Gazës, ku ata joshën një forcë sioniste në një nga tunelet në kampin e refugjatëve Jabalia”.

Luftëtarët e Al-Qassamit “i zunë pritë kësaj force brenda tunelit dhe në hyrje të tij, dhe u angazhuan me anëtarët e saj në një distancë të afërt”.

“Kur mbërriti një forcë përforcuese izraelite, ajo u sulmua gjithashtu me mjete shpërthyese”, tha ai.

Ai konfirmoi se grupi “bëri që të gjithë anëtarët e forcës të bien vdekur, të plagosur dhe robër dhe se kanë sekuestruar pajisjet e tyre ushtarake”, pa specifikuar numrin e robërve.

Grupi publikoi pamjet që tregojnë tërheqjen e një prej trupave të ushtrisë izraelite, të cilët u ndaluan në operacion, përveç një helmete, veshjeve ushtarake dhe armëve.

Është operacioni i parë i fraksioneve të rezistencës ku ata njoftojnë kapjen e ushtarëve izraelitë që kur Izraeli filloi inkursionin tokësor në Gaza më 27 tetor.

Izraeli ka vrarë afro 36.000 palestinezë që nga një sulm ndërkufitar nga Hamasi në tetor të vitit të kaluar, në të cilin u vranë 1.200 persona dhe u morën 250 pengje.

Disa nga pengjet u liruan në këmbim të një armëpushimi të shkurtër dhe lirimit të të burgosurve palestinezë në nëntor.

Më shumë se shtatë muaj pas fillimit të konfliktit, zona të gjera të Gazës janë në gërmadha, krahas një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila ka urdhëruar Tel Avivin të parandalojë forcat e tij nga kryerja e akteve të tilla dhe të sigurojë që ndihma humanitare të arrijë te civilët në Gaza.

Në vendimin e saj të fundit të premten, gjykata e OKB-së urdhëroi Izraelin të ndalojë ofensivën e tij në qytetin jugor Rafah, të cilën e filloi më 6 maj.

🚨🇵🇸 Abu Obeida has announced that HAMAS has taken a large group of ZIONIST SOLDIERS HOSTAGE. pic.twitter.com/WbzHZTgGj8

