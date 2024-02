Brigadat Kuds thonë se kanë kryer sulme të shumta në Khan Younis

Luftëtarët e Rezistencës Palestineze thonë se pasi u kthyen nga zonat e vijës së parë në perëndim të qytetit, ata ndërmorën veprimet e mëposhtme:

Brigadat Kuds sulmuan një grup ushtarësh izraelitë brenda një shtëpie me një raketë, duke vrarë dhe plagosur disa.

Ata thanë se një pozicion izraelit në zonën al-Hawoz ishte shënjestruar me një breshëri predhash mortajash.

Luftëtarët e grupit u përleshën me ushtarë dhe automjete izraelite duke përdorur mitralozë dhe eksplozivë.

⚡️Al-Quds Brigades published a video showing their forces targeting military vehicles on the front lines west of Khan Yunis. pic.twitter.com/OTye3kWjpV

— Radix The Rebel (@RyoChrome) February 10, 2024