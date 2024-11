Brigadat Qa’ssam su’lmojnë forcat iz’raelite në Jabalia të Ga’zës

Krahu i armatosur i Hamasit transmetoi imazhe të luftëtarëve që synonin katër ushtarë izraelitë dhe një tank Merkava në lagjen al-Qassasib në kampin verior të refugjatëve Jabalia.

“Luftëtarët tanë shënjestruan një forcë sioniste që ishte strehuar brenda një shtëpie, duke vrarë dhe plagosur anëtarët e saj në mes të Jabalia,” tha Brigada Qassam.

The Al-Qassam Brigades struck four Israeli soldiers and a Merkava tank with a powerful explosive device in the Al-Qassasib neighborhood of Jabalia camp, located in northern Gaza. pic.twitter.com/EZa7CrZJbA

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 4, 2024