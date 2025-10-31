Britania ofron 5 milionë dollarë për pastrimin e municioneve të pashpërthyera në Gaza

Qeveria britanike ka njoftuar se do të japë 4 milionë paund për të mbështetur përpjekjet ndërkombëtare për pastrimin e rreth 7,500 tonëve municione të pashpërthyera në Rripin e Gazës.
Sipas Ministrisë së Jashtme britanike, fondet do të shkojnë për Shërbimin e Veprimit Kundër Minave të Kombeve të Bashkuara (UNMAS) dhe do të përdoren për të dërguar një numër të shtuar ekspertësh që do të ndihmojnë në pastrimin e zonave të goditura gjatë luftës.
Në deklaratë thuhet se heqja e municioneve të pashpërthyera është “një pjesë thelbësore” e marrëveshjes së armëpushimit dhe do të ndihmojë në lehtësimin e dërgimit të ndihmave humanitare në Gaza.
“Situata në Gaza është e dëshpëruar pa mbështetjen humanitare të nevojshme,” tha ministrja e Jashtme britanike, Yvette Cooper, e cila pritet të vizitojë Lindjen e Mesme këtë javë.
“Duhet të bëjmë gjithçka që të sigurojmë sa më shumë ndihmë për Gazën,” shtoi ajo.
Ky financim i ri për UNMAS është pjesë e një pakete prej 116 milionë paundësh ndihmë ndërkombëtare që Britania ka premtuar për territoret palestineze të pushtuara këtë vit financiar. /mesazhi