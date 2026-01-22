Britania shtyn anëtarësimin në Bordin e Paqes për shkak të Rusisë

Mbretëria e Bashkuar nuk do të nënshkruajë ende Bordin e Paqes të propozuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për shkak të shqetësimeve lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të Rusisë, tha sot sekretarja e jashtme, Yvette Cooper, transmeton Anadolu.
Duke folur për BBC-në, Cooper tha se Mbretëria e Bashkuar ishte ftuar të bashkohej me Bordin por “nuk do të jetë një nga nënshkruesit sot” në një ceremoni në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se Bordi i Paqes është pjesë e një plani më të gjerë prej 20 pikash për Gazën, të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së në nëntor 2025 sipas Rezolutës 2803.
Megjithatë, Cooper tha se Bordi është një “traktat ligjor që ngre çështje shumë më të gjera” sesa fokusi fillestar i iniciativës në armëpushimin e Gazës.
Iniciativa, fillimisht e konceptuar si një mekanizëm për të mbikëqyrur armëpushimin e Gazës dhe rindërtimin pas luftës, që atëherë është zgjeruar në një organ më të gjerë ndërkombëtar për ndërmjetësimin e konfliktit, me dhjetëra vende të ftuara për t’u bashkuar.
“(Presidenti rus Vladimir) Putin nuk është njeri i paqes dhe nuk mendoj se ai i përket ndonjë organizate që ka paqen në emër”, i tha Cooper parlamentit më parë këtë javë.
Më herët të enjten, Trumpi e quajti Bordin “një nga organet më të rëndësishme të krijuara ndonjëherë”. Ai konfirmoi të martën se e ftoi Putinin të bashkohej me Bordin e Paqes.
Midis vendeve që e kanë pranuar ftesën janë Azerbajxhani, Argjentina, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Jordania, Katari dhe Egjipti, si dhe anëtarët e NATO-s, Turqia dhe Hungaria.