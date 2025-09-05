Britanisë i kërkohet të marrë masa ndaj luftës së Izraelit në Gaza

Tayab Ali, head of the International Centre of Justice for Palestinians

Në një hetim jozyrtar të udhëhequr nga Jeremy Corbyn mbi bashkëpërfshirjen britanike në krimet e luftës të Izraelit, Tayab Ali, drejtues i Qendrës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Palestinën, paraqiti 12 rekomandime për Mbretërinë e Bashkuar.

Mes tyre janë: embargo e plotë e armëve ndaj Izraelit, ndërprerja e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës, pezullimi i marrëveshjeve tregtare dhe ndalimi i produkteve nga vendbanimet ilegale, sanksionimi i zyrtarëve izraelitë, ndalimi i qytetarëve britanikë që t’i bashkohen ushtrisë izraelite, si dhe hetimi e ndjekja penale e atyre që marrin pjesë në krime lufte.

Rekomandimet përfshijnë gjithashtu mbrojtjen e pavarësisë së prokurorit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), rritjen e mbështetjes humanitare për Gazën dhe udhëheqjen e përpjekjeve ndërkombëtare për llogaridhënie.

“Britania ka bërë pikërisht të kundërtën,” theksoi Ali. /mesazhi

