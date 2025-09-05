Britanisë i kërkohet të marrë masa ndaj luftës së Izraelit në Gaza

Në një hetim jozyrtar të udhëhequr nga Jeremy Corbyn mbi bashkëpërfshirjen britanike në krimet e luftës të Izraelit, Tayab Ali, drejtues i Qendrës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Palestinën, paraqiti 12 rekomandime për Mbretërinë e Bashkuar.
Mes tyre janë: embargo e plotë e armëve ndaj Izraelit, ndërprerja e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës, pezullimi i marrëveshjeve tregtare dhe ndalimi i produkteve nga vendbanimet ilegale, sanksionimi i zyrtarëve izraelitë, ndalimi i qytetarëve britanikë që t’i bashkohen ushtrisë izraelite, si dhe hetimi e ndjekja penale e atyre që marrin pjesë në krime lufte.
Rekomandimet përfshijnë gjithashtu mbrojtjen e pavarësisë së prokurorit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), rritjen e mbështetjes humanitare për Gazën dhe udhëheqjen e përpjekjeve ndërkombëtare për llogaridhënie.
“Britania ka bërë pikërisht të kundërtën,” theksoi Ali. /mesazhi