Bullgarët ‘të lodhur’, shkojnë në votime për të pestën herë në dy vjet

Bullgarët votojnë të dielën në zgjedhjet e tyre të pesta parlamentare në dy vjet, mes pakënaqësisë në rritje ndaj elitave politike, të cilat shumë i shohin si të pavullnetshme për të trajtuar reformat e korrupsionit dhe ato ekonomike.

Sondazhet e opinionit tregojnë se votimi ka të ngjarë të lërë Bullgarinë përsëri pa një shumicë parlamentare funksionale, duke vënë në pikëpyetje ambiciet e saj për t’u bashkuar me eurozonën në një afat të afërt dhe për të përdorur efektivisht ndihmën e Bashkimit Evropian për rimëkëmbjen COVID-19.

Në garë është një koalicion i partisë së qendrës së djathtë GERB i ish-kryeministrit afatgjatë Boyko Borissov, 63 vjeç, dhe partnerit të saj të vogël të Bashkimit të Forcave Demokratike (SDS), si dhe koalicioni i sapokrijuar i pro-perëndimit Ne Vazhdojmë partia Ndryshim (PP) dhe Bullgaria Demokratike (DB) reformiste.

“Pavarësisht se cila nga të dyja vjen e para, ajo nuk zgjidh pyetjen e madhe – cilat janë perspektivat e formimit të një qeverie,” tha Genoveva Petrova e Alpha Research.

“Partitë në Bullgari kanë pasur katër parlamente të përkohshme për të kuptuar se nuk ka asnjë forcë politike në këtë moment që nuk ka vetëm një shumicë absolute, por një avantazh mjaft të madh për të vendosur axhendën,” shtoi Petrova.

Të dy koalicionet janë kokë me kokë në sondazhet e opinionit, me të fundit nga Exacta Research Group që i tregon ato në 26.2% dhe 25.6%, respektivisht dhe partia nacionaliste Rilindja me 12.8%.

Ndërlikimi i ndërtimit të koalicionit janë akuzat nga shumë prej rivalëve të tij politikë se Borisov nuk kishte bërë mjaftueshëm për të ndaluar korrupsionin në vend gjatë qeverisjes së tij të gjatë dekade që përfundoi në vitin 2021, diçka që Borisov e mohon.

Në rrezik mund të jetë edhe qëndrimi i Bullgarisë ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë. Dikur aleate e presidentit Vladimir Putin, Sofja ka mbështetur Kievin që kur Moska nisi atë që e quan operacionin e saj special ushtarak në Ukrainë.

Dy koalicionet në garë të dielën duan që Bullgaria të mbajë qëndrimin e saj pro-ukrainas, por presidenti Rumen Radev, i cili ka pasur shumë pushtet gjatë gjithë paqëndrueshmërisë politike, ka shtyrë për një qasje më të paanshme. /mesazhi