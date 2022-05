Bullgaria e shqetësuar për sigurinë ushqimore për shkak të rritjes së çmimeve

Gjatë një takimi të Këshillit të BE-së për Bujqësinë dhe Peshkimin më 24 maj, zëvendësministri bullgar i Bujqësisë, Momchil Nekov tha se Bullgaria është e shqetësuar për vlerësimin e vazhdueshëm të produkteve bazë bujqësore dhe ushqimore për shkak të rritjes së kostove të prodhimit në muajt e fundit, tha Ministria e Bujqësisë.

Nekov mori pjesë në një diskutim mbi situatën në tregjet bujqësore pas pushtimit rus në Ukrainë.

Në fund të majit 2022, çmimi i grurit të bukës në Bullgari u rrit me 68%, në bazë vjetore. Çmimet e misrit u rritën me 55% dhe çmimet e lulediellit u rritën me 63%, në bazë vjetore.

Nekov tha se çmimet e lëndëve kimike u rritën tre deri në katër herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. “Prodhimi blegtoral është duke u tkurrur në afat të gjatë dhe vlera e shtuar është në rënie të vazhdueshme”, shtoi ai.

“Çrregullimet e tregut të shkaktuara nga lufta në Ukrainë ngrenë shqetësime për sigurimin e ushqimit, përmes çmimeve të përballueshme për konsumatorët në Bullgari dhe rezultatet ekonomike të fermave bujqësore”, tha ministri. /atsh