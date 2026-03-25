Burimet pakistaneze për bisedimet e mundshme SHBA-Iran: Pritet përparim brenda 48 orëve

Brenda 48 orëve pritet përparim në bisedimet e mundshme midis SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës aktuale, por Teherani ende ngurron të bashkohet me negociatat e propozuara pa garanci të caktuara, thanë sot burime në Ministrinë e Jashtme të Pakistanit për Anadolu.
“Po bëhen përpjekje nga ana e Pakistanit, Turqisë dhe Egjiptit për të bindur të gjitha palët e interesuara, kryesisht Iranin, i cili ende ngurron të zhvillojë bisedime pa garanci të caktuara”, tha një zyrtar i ministrisë.
Udhëheqja e lartë pakistaneze, përfshirë kryeministrin Shehbaz Sharif dhe ministrin e Jashtëm Ishaq Dar, janë në kontakt të vazhdueshëm me udhëheqjen iraniane për t’i bindur ata të bashkohen me bisedimet, sipas zyrtarit, i cili foli në kushte anonimiteti pasi nuk iu lejua të fliste zyrtarisht për shkak të ndjeshmërisë së çështjes.
Zyrtari tha se “Teherani ende po i përmbahet kërkesave të tij, duke kërkuar garanci se nuk do të ketë operacion ushtarak në të ardhmen kundër Iranit, programi i tij i raketave nuk do të jetë pjesë e bisedimeve dhe se Teherani do të kompensohet për humbjet e shkaktuara nga SHBA-ja dhe Izraeli”.
Sharif të martën tha se “Islamabadi është gati të presë bisedime kuptimplote dhe përfundimtare midis SHBA-së dhe Iranit për një zgjidhje gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme”.
Shefi i ushtrisë së Pakistanit, gjenerali Asim Munir foli gjithashtu me presidentin e SHBA-së, Donald Trump të dielën në lidhje me luftën në vazhdim, dhe vendi i Azisë Jugore është sugjeruar të presë një samit të mundshëm midis administratës së lartë të Trumpit dhe zyrtarëve iranianë si pjesë e përpjekjeve të tij diplomatike.
– Bisedimet mund të jenë të gjera në fushëveprim
Të hënën, Sharif foli me presidentin iranian Masoud Pezeshkian duke kërkuar përpjekje “kolektive” për uljen e tensioneve dhe një kthim në dialog dhe diplomaci midis vendeve fqinje për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre.
Vlen të përmendet se Rafael Grossi, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), tha sot se pret që SHBA-ja dhe Irani të zhvillojnë bisedime këtë fundjavë në Islamabad, duke shtuar se negociatat kanë të ngjarë të jenë më të gjera në fushëveprim.
Duke folur për të përditshmen italiane “Corriere della Sera”, Grossi tha se diskutimet pritet të mbulojnë raketat, milicitë e lidhura me Iranin dhe garancitë e sigurisë për Teheranin. “Këtë herë në tryezë do të jenë gjithashtu raketat, milicitë aleate me Republikën Islamike dhe garanci sigurie për Iranin”, tha ai.
Më parë, burime në Islamabad thanë për Agjencinë Anadolu se një delegacion amerikan do të vizitojë Pakistanin këtë javë.
Sulmet ajrore amerikane dhe izraelite mbi Iranin që nga 28 shkurti kanë vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet globale dhe aviacionin.
Të paktën 13 ushtarakë amerikanë janë vrarë ndërsa dhjetëra të tjerë janë plagosur gjatë konfliktit të vazhdueshëm.