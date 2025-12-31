Burkina Faso vendos kufizime vizash për shtetasit amerikanë

Qeveria e Burkina Fasos ka njoftuar kufizime vizash për shtetasit amerikanë në përgjigje të vendimit të fundit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të shtrënguar rregullat e hyrjes për qytetarët e Burkina Fasos, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar të martën, ministri i Jashtëm, Jean Marie Karamoko Traore, tha se masa u bë në përputhje me parimin e reciprocitetit.
Njoftimi vjen vetëm dy javë pasi SHBA-ja deklaroi më 16 dhjetor se do të pezullonin plotësisht hyrjen për qytetarët e Burkina Fasos, Malit dhe Nigerit duke filluar nga 1 janari 2026.
Në përputhje me “parimin e reciprocitetit, Qeveria e Burkina Fasos informon opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar për vendimin e saj për të aplikuar masa ekuivalente të vizave për shtetasit e SHBA-ve”, thuhet në deklaratë.
Kufizimet e udhëtimit në SHBA, të cilat ndikojnë edhe në Mali, u justifikuan me arsyetimin e informacionit të pamjaftueshëm për të vlerësuar rreziqet që paraqesin disa shtetas të huaj.
Karamoko Traore theksoi se Burkina Faso mbetet e përkushtuar ndaj respektit të ndërsjellë, barazisë sovrane të shteteve dhe reciprocitetit në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Deklarata shtoi se Burkina Faso mbetet gjithashtu e hapur për bashkëpunim me të gjithë partnerët, me kusht që kjo të bëhet në bazë të respektimit të interesave reciproke.
Më herët të martën, Ministria e Jashtme e Malit lëshoi një deklaratë të veçantë duke thënë se do të vendoste menjëherë të njëjtat kushte dhe kërkesa për viza për shtetasit amerikanë si ato që zbatohen për banorët e Malit.