CAIR dënon vrasjen e gazetarëve të Al Jazeera nga Izraeli: “Krim lufte, thjesht e qartë”

Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) ka dënuar vrasjen e pesë gazetarëve të Al Jazeera nga Izraeli dhe u ka bërë thirrje punonjësve të medias në SHBA dhe botë të “shprehin solidaritet” me kolegët e tyre palestinezë.
“Fushata e vazhdueshme e Izraelit për vrasjen e qëllimshme të gazetarëve palestinezë është një krim lufte, thjesht e qartë,” tha drejtori ekzekutiv i CAIR, Nihad Awad. Ai theksoi se vrasja e këtyre gazetarëve “nuk është aksident apo dëm kolateral, por pjesë e një politike të dokumentuar për të heshtur mediat dhe për të fshehur të vërtetën e gjenocidit në Gaza”.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë mbi 200 gazetarë në Gaza, duke e bërë këtë konfliktin më vdekjeprurës ndonjëherë për reporterët. /mesazhi