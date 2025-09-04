CAIR kërkon nga mediat amerikane të tregojnë pasojat e plota të sulmeve në Gaza

Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) u ka dërguar një letër drejtuesve të mediave të mëdha amerikane si ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC dhe Fox, duke i kërkuar që të transmetojnë më shpesh pamje nga pasojat e sulmeve izraelite në Gaza, përfshirë vrasjen e fëmijëve.
“Ndërsa imazhet e shkatërrimit qarkullojnë gjerësisht në mediat ndërkombëtare dhe të pavarura, ato nuk shfaqen me të njëjtën frekuencë në mediat kryesore amerikane,” tha drejtori i komunikimit në CAIR, Ibrahim Hooper.
Ai e quajti ngjarjen në Gaza “historinë globale të kohës sonë” dhe theksoi se publiku amerikan ka të drejtë të shohë pasojat e plota të mbështetjes së SHBA-së për qeverinë izraelite.
Në letrën e tij, Hooper kërkoi që mediat amerikane të pasqyrojnë me urgjencë pamjet e familjeve dhe fëmijëve që vuajnë dhe vdesin nga bombardimet izraelite me armë amerikane, ashtu siç bëjnë shumë media të pavarura dhe ndërkombëtare. /mesazhi