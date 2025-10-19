CAIR: “Ndaloni përdorimin e taksave amerikane për të sabotuar armëpushimin”

Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump të ushtrojë presion mbi Izraelin që të respektojë marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, pas sulmit të djeshëm izraelit që vrau një familje palestineze në qytetin e Gazës.
“Administrata Trump duhet të kërkojë nga Netanyahu që të ndalojë përdorimin e taksave dhe armëve amerikane për të sabotuar marrëveshjen e armëpushimit, të ndërmjetësuar nga vetë SHBA, vetëm që të mund të rifillojë gjenocidin në Gaza,” thuhet në deklaratën e CAIR-it.
Organizata gjithashtu i bëri thirrje Departamentit të Shtetit dhe Kombeve të Bashkuara të hetojnë “shenjat e tmerrshme të torturës dhe ekzekutimeve jashtëgjyqësore” në trupat e të burgosurve palestinezë që janë kthyer kohët e fundit në Gaza.
“Torturimi deri në vdekje i njerëzve të rrëmbyer dhe mbajtur pa akuza është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe gjithashtu e ligjit amerikan që ndalon ndihmën ushtarake për vendet që shkelin të drejtat e njeriut,” shtoi CAIR.
Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Izraelit miliarda dollarë ndihmë ushtarake gjatë luftës në Gaza, megjithëse ligjet amerikane ndalojnë ndihmën për ushtritë që kryejnë shkelje të rënda të të drejtave të njeriut. Si Trump ashtu edhe paraardhësi i tij, Joe Biden, kanë refuzuar ta zbatojnë këtë ligj ndaj Izraelit. /mesazhi