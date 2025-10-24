CAIR përshëndet qëndrimin e administratës Trump kundër aneksimit izraelit

Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) ka përshëndetur deklaratën e zëvendëspresidentit amerikan JD Vance, i cili e quajti përpjekjen e Izraelit për të aneksuar Bregun Perëndimor të pushtuar “një fyerje”.
Zyrtari i CAIR-it, Robert McCaw, tha se aneksimi “de facto” tashmë është realitet në terren, pasi Izraeli ka zgjeruar vendbanimet e paligjshme dhe ka vendosur “një sistem ligjor me dy nivele që favorizon kolonët dhe shtyp jetën palestineze”.
McCaw shtoi se për dekada presidentët amerikanë kanë kundërshtuar aneksimin me fjalë, por në praktikë kanë armatosur Izraelin. Ai kërkoi që SHBA të ndalojë mbështetjen ushtarake e diplomatike ndaj “sistemit të aparteidit izraelit”. /mesazhi