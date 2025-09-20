Cantona kërkon pezullimin e Izraelit nga futbolli

Ish-futbollisti i Francës dhe Manchester United, Eric Cantona, ka bërë thirrje që FIFA dhe UEFA të pezullojnë Izraelin nga garat ndërkombëtare, duke e krahasuar me përjashtimin e shpejtë të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës.
Në koncertin “Together for Palestine” në Londër, Cantona tha: “Katër ditë pas fillimit të luftës nga Rusia në Ukrainë, FIFA dhe UEFA e përjashtuan Rusinë. Tani jemi 716 ditë pas asaj që Amnesty International e ka quajtur gjenocid. Megjithatë, Izraeli vazhdon të marrë pjesë.” /mesazhi