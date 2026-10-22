Carney: Marrëdhëniet e Kanadasë me Turqinë do të zhvillohen “për brezat e ardhshëm”

Marrëdhëniet mes Kanadasë dhe Turqisë do të zhvillohen “për brezat që do të vijnë”, ka deklaruar kryeministri kanadez, Mark Carney, në një konferencë të përbashkët për media në Ankara me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, ku njoftoi se të dy vendet po i ngrenë marrëdhëniet e tyre në nivelin e partneritetit strategjik, raporton Anadolu.
“Synimi ynë nuk është vetë-mjaftueshmëria, por qëndrueshmëria kolektive. Prandaj, Kanadaja po ndërton partneritete më të thella me partnerë të besueshëm, të cilët krijojnë mundësi të reja për të dyja palët, dhe Turqia është një partnere e jashtëzakonshme për ne”, tha Carney.
Carney theksoi se Turqia ka “forcën e dytë më të madhe ushtarake aktive” në NATO, si dhe një nga “industritë më inovative të mbrojtjes” në botë.
Sa i përket sigurisë rajonale, kryeministri kanadez vlerësoi peshën diplomatike të Ankarasë në arenën ndërkombëtare, duke theksuar se Turqia luan “rol qendror” në zgjidhjen e “konflikteve më të vështira” në botë, përfshirë krizat në Gaza, Ukrainë dhe luftën në Iran.
Me të mbërritur në Ankara, për vizitën e parë dypalëshe në Turqi të një kryeministri kanadez, Carney tha se qëllimi i kësaj vizite është forcimi i marrëdhënieve dhe krijimi i mundësive të reja ekonomike mes dy vendeve.
“Mbërrita në Ankara. Kjo është vizita e parë dypalëshe në Turqi e një kryeministri kanadez dhe jemi këtu për ta ngritur partneritetin tonë në një nivel tjetër”, shkroi Carney në rrjetin social amerikan X.
Ai theksoi gjithashtu mundësitë për zgjerimin e qasjes në tregun turk, i cili ka më shumë se 85 milionë banorë, si dhe për krijimin e mundësive të reja ekonomike për punëtorët dhe bizneset kanadeze.
Presidenti turk e priti kryeministrin kanadez me një ceremoni zyrtare në Kompleksin Presidencial në Ankara, ku u intonuan himnet kombëtare të të dy vendeve dhe u krye një përshëndetje me 21 të shtëna artilerie. Më pas, të dy liderët zhvilluan një takim dypalësh, i cili u pasua nga bisedimet mes delegacioneve të tyre.