Catherine Connolly zgjidhet presidente e re e Irlandës

Politikania e pavarur me prirje të majta, Catherine Connolly, është zgjedhur presidente e re e Irlandës pasi rivalja e saj, Heather Humphreys, pranoi humbjen.
Connolly, 68 vjeçe, pritet të marrë mbi 60 për qind të votave, duke fituar me një diferencë të thellë. Fushata e saj u fokusua në drejtësinë ekonomike, barazinë sociale dhe qëndrimin kritik ndaj luftës në Gaza, gjë që i dha mbështetje të gjerë, veçanërisht te të rinjtë.
Zgjedhja e saj shihet si shenjë e ndryshimit politik në Irlandë dhe e pakënaqësisë së publikut me partitë tradicionale. /mesazhi