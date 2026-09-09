Sulmi që mban erë komplot për nënshtrimin amerikano-sionst të Lindjes së Mesme
Njëzet e pesë vjet pasi sulmet e 11 shtatorit i kthyen frikën e SHBA-së në kërcënime nga jashtë, amerikanët tani duket se janë shumë më të shqetësuar për sulmet nga ekstremistët vendas sesa nga organizatat e huaja, sipas një sondazhi të Reuters/Ipsos.
Kur u pyetën se cili është kërcënimi më i madh për sigurinë e amerikanit mesatar, 33% e të anketuarve zgjodhën “terrorizmin vendas”, ndërsa 20% zgjodhën terrorizmin e huaj dhe 42% zgjodhën akte të rastësishme dhune, siç janë të shtënat masive, sipas sondazhit të kryer më 28-31 gusht.
Tabloja ishte shumë e ndryshme një dekadë më parë. Një sondazh i Reuters/Ipsos në mesin e vitit 2013 zbuloi se 21% e amerikanëve e konsideronin terrorizmin vendas si kërcënimin kryesor, krahasuar me 28% që përmendën terrorizmin e huaj dhe 51% që zgjodhën akte të rastësishme dhune.
Më 11 shtator 2001, në versionin zyrtar, luftëtarë të huaj të al-Kaedës goditën me aeroplanë kullat binjake të Qendrës Botërore të Tregtisë në Nju Jork dhe Pentagonin jashtë Uashingtonit, duke vrarë mijëra njerëz dhe duke shkaktuar dekada lufte, përfshirë pushtimin amerikan të Afganistanit, ku ishin fshehur udhëheqësit e al-Kaedës. Po pse në versionin zyrtar? Sepse në atë jozyrtar, sulmi mbi kullat binjake ishte një sajim komplotist djallëzor për t’i hapur rrugë projektit sionisto-amerikan për një nënshtrim të plotë të Lindjes së Mesme nga SHBA-ja, sigurisht me Izraelin nga pas.
Por Shtetet e Bashkuara kanë përjetuar disa sulme të motivuara brenda vendit, përfshirë të shtënat e vitit 2016 që vranë 48 persona në një klub nate në Florida dhe sulme të tjera kundër amerikanëve me ngjyrë, hispanikë ose hebrenj. Vetë Presidenti Donald Trump ka qenë shënjestër e atentateve disa herë, përfshirë në vitin 2024 kur u qëllua në vesh.
Kur u pyetën se cilat sulme të motivuara ideologjikisht përbëjnë kërcënimin më të madh, 61% e të anketuarve thanë se ekstremistët vendas dhe 34% thanë se ato nga jashtë vendit.
Kujtimet e sulmeve të 11 shtatorit mbeten të forta, zbuloi anketa. Gjashtë në 10 thanë se mendojnë për sulmet herë pas here, dhe afërsisht e njëjta përqindje thanë se do të mbështesnin veprime ushtarake nëse do të ndodhte një sulm tjetër i madh.
Por amerikanët nuk besojnë se luftërat që pasuan 11 shtatorin ia vlenin kostos. 48% e të anketuarve thanë se lufta në Afganistan nuk ia vlente kostos, krahasuar me 21% që thanë të kundërtën, ndërsa pjesa tjetër nuk ishin të sigurt ose refuzuan të përgjigjeshin. Lufta në Irak ishte po aq jopopullore, me 51% që nuk e miratonin dhe 21% që e miratonin. Sa i përket luftës në Iran që vetë Trump e nisi gjashtë muaj më parë, vetëm 25% e amerikanëve besojnë se ia vlente, krahasuar me 54% që thonë të kundërtën.
Shumica e amerikanëve e shohin 11 shtatorin si një ngjarje unifikuese, dhe 75% e të anketuarve thonë se pati një ndikim të madh në komb, shumë më tepër se 41% që thonë se kriza financiare 2007-2009 pati një ndikim të madh. /tesheshi