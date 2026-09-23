Çështja e Palestinës në qendër të vëmendjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, pavarësisht refuzimit të vizave

Përpjekja për të penguar presidentin Mahmoud Abbas që të merrte pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York “doli të ishte e pasuksesshme”, pasi çështja palestineze ishte në qendër të fjalimeve të delegacioneve arabe dhe ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të cituar nga agjencia palestineze e lajmeve WAFA, zëdhënësi i Presidencës palestineze, Nabil Abu Rudeineh, tha se përpjekjet për të penguar delegacionin palestinez të merrte pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe të mbante fjalimin e tij nuk arritën ta nxirrnin në margjina çështjen palestineze.
Për të dytin vit radhazi, SHBA-ja refuzoi t’u jepte Abbasit dhe zyrtarëve palestinezë viza për të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, tha ai.
Kjo e detyroi Abbasin të merrte pjesë përmes një videoje të regjistruar.
Sipas Marrëveshjes për Selinë e OKB-së, të nënshkruar mes organizatës dhe Washingtonit në vitin 1947, SHBA-ja, si vend pritës, është e detyruar të lehtësojë qasjen e përfaqësuesve të shteteve dhe entiteteve që marrin pjesë në mbledhjet e OKB-së në selinë e saj në New York.
Më 17 shtator, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi pjesëmarrjen e Abbasit përmes një fjalimi të regjistruar, pasi Washingtoni refuzoi t’i jepte vizë hyrëse.
“Zëri i popullit palestinez është bërë fuqishëm i pranishëm në të gjitha kontinentet e botës”, tha Abu Rudeineh, duke shtuar se ai është i sanksionuar në rezolutat e OKB-së dhe qëndrimet e shumicës së shteteve anëtare të saj.
Ai theksoi se Palestina do të vazhdojë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe në të gjitha forumet ndërkombëtare, pavarësisht kufizimeve të vendosura ndaj pjesëmarrjes së saj, sipas deklaratës.
Palestina ka statusin e shtetit vëzhgues joanëtar në OKB që nga viti 2012.
Nga 193 shtetet anëtare të OKB-së, shumica e njohin Shtetin e Palestinës, ndërsa përpjekjet e saj për të siguruar anëtarësimin e plotë vazhdojnë të përballen me mungesën e miratimit nga Këshilli i Sigurimit.