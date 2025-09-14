Çfarë po ndodh në Bregun Perëndimor të pushtuar?

Mes bombardimeve të vazhdueshme të Gazës, ushtria izraelite vazhdon të shtojë sulmet e saj ndaj palestinezëve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Përshkallëzimi vjen ndërsa Netanyahu përparon një plan zgjerimi të paligjshëm të vendbanimeve që pothuajse do të eliminonte mundësinë e një shteti palestinez.
Ja disa nga sulmet e raportuara gjatë natës:
Forcat izraelite sulmuan Kafr Ra’i, në jug të Jeninit.
Ushtria izraelite arrestoi një studente palestineze, Baraa Jamal Karama, nga shtëpia e saj në Hebron.
Ushtarët izraelitë hapën zjarr mbi shtëpitë gjatë një bastisjeje në kampin Arroub, në veri të Hebronit.
Ushtarët izraelitë sulmuan brutalisht një grup të rinjsh palestinezë ndërsa ata sulmuan qytetin Beit Rima, në veriperëndim të Ramallahut. Ushtarët raportohet se kanë rrahur dhe bërtitur ndaj një numri të rinjsh pasi i kanë detyruar të largohen nga një dyqan në qytet para se t’i arrestojnë.