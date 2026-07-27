Çfarë po ndodh në Bregun Perëndimor?

Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite kanë vazhduar mbrëmjen e sotme një fushatë bastisjesh dhe sulmesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Disa palestinezë u plagosën gjatë një sulmi nga kolonët dhe forcat izraelite ndaj komunitetit beduin al-Araqib, në veri të Jerusalemit, njoftuan autoritetet e guvernatoratit të Jerusalemit. Gjysmëhëna e Kuqe tha se forcat izraelite penguan ekipet e saj që të transportonin të plagosurit për trajtim mjekësor.
Një burim mjekësor i Al Jazeera-s tha se një palestinez i moshuar u plagos në një sulm të kolonëve në periferi të fshatit Beit Dajan, në provincën e Nablusit.
Ndërkohë, forcat izraelite bastisën fshatin al-Mughayyir, në verilindje të Ramallahut, raportoi një korrespondent i Al Jazeera-s. Ai shtoi se ushtarë dhe kolonë izraelitë sulmuan gjithashtu një tubim të arabëve nga al-Arara, në lindje të Jabas dhe në veri të Jerusalemit.
Sipas Wafa-s, kolonët sulmuan edhe fshatrat Burqa, në lindje të Ramallahut, dhe Asira al-Qibliya, në jug të Nablusit. Në sulmin ndaj Asira al-Qibliyas, kolonëve iu bashkuan edhe forcat izraelite. Sipas raportimeve, nga ky sulm nuk pati të plagosur apo të arrestuar. /mesazhi