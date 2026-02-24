CIA i dha Meksikës informacione për vendndodhjen e udhëheqësit të kartelit

CIA dhe agjencitë e tjera të inteligjencës amerikane u dhanë autoriteteve meksikane informacione që i ndihmuan ata të gjenin udhëheqësin më të kërkuar të kartelit të Meksikës, duke u mundësuar forcave speciale meksikane të kryenin operacionin që rezultoi në vrasjen e tij, transmeton Anadolu.
Zyrtarët meksikanë thanë të hënën se kishin identifikuar vendndodhjen e Nemesio Oseguera Cervantes, udhëheqësit të gjatë të Kartelit të Gjeneratës së Re Jalisco, i njohur si El Mencho, duke monitoruar një person në një lidhje romantike me të.
Autoritetet shpjeguan se fillimisht gjurmuan dikë në rrethin e ngushtë të bashkëpunëtorit, gjë që përfundimisht i çoi ata në një takim midis gruas dhe El Menchos në strehën e udhëheqësit të kartelit.
Sekretari i Mbrojtjes së Meksikës, Ricardo Trevilla Trejo deklaroi se inteligjenca në lidhje me bashkëpunëtorin kishte origjinën nga njësia elitare e inteligjencës së Ushtrisë Meksikane. Megjithatë, ai pranoi se autoritetet meksikane mbështeteshin në “informacion plotësues” të ofruar nga agjencitë amerikane për të monitoruar rrjetin e kontakteve të shefit të kartelit.
Një nga individët e informuar mbi operacionin tha se informacioni i dhënë nga CIA kishte qenë “i rëndësishëm në largimin” e udhëheqësit të kartelit.
Ata që ishin të njohur me misionin refuzuan të specifikonin se si u morën informacionet, duke vënë në dukje se agjencia përdor një gamë metodash mbledhjeje, përfshirë informatorë njerëzorë, imazhe mbikëqyrëse ajrore dhe komunikime të përgjuara.
SHBA-ja kanë intensifikuar përpjekjet për ndarjen e informacioneve gjatë gjithë administratës së presidentit Donald Trump dhe kanë rritur presionin mbi Meksikën për të vepruar mbi informacionin e dhënë.