Çikago bëhet qyteti më i madh i SHBA-së që miratoi rezolutën që kërkon armëpushim në Gaza

Çikago është bërë qyteti më i madh në Shtetet e Bashkuara që ka miratuar një rezolutë që mbron një armëpushim në Gaza.

Vendimi, i shpallur me duartrokitje gjatë një votimi në këshillin e qytetit, pason muaj debatesh dhe një takimi të tensionuar ku u hoqën qytetarët. Rezoluta shënon një fitore të rëndësishme për grupet lokale pro-palestineze dhe anëtarët progresivë të këshillit të qytetit.

