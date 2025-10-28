Cilat janë milicitë tradhtare në Gaza të mbështetura nga Izraeli?

Katër grupe tradhtarësh palestinezë po veprojnë në pjesën e Gazës të kontrolluar nga ushtria izraelite si pjesë e një projekti sionist që synon shkatërrimin e lëvizjes palestineze të rezistencës dhe marrjen e plotë të kontrollit të Gazës.
Izraeli i përdori këto grupe të armatosura tradhtare gjatë luftës për të luftuar lëvizjen palestineze të rezistencës dhe për të përhapur trazira dhe kaos midis popullit palestinez. Udhëheqësit dhe anëtarët e grupeve tradhtare të lartpërmendura janë kriminelë të rrezikshëm që u arratisën nga burgjet në Gaza pas 7 tetorit 2023.
“Ne kemi një projekt zyrtar, unë, (Yasser) Abu Shabab, (Rami) Halas dhe (Ashraf) el Mansi. Ne të gjithë jemi për një ‘Gazë të Re’. Së shpejti do të marrim kontrollin e plotë të Rripit të Gazës dhe do të mblidhemi nën një ombrellë”, tha për Sky News udhëheqësi i milicisë Hossam el-Astal, një beduin palestinez i lidhur me Autoritetin Palestinez (AP).
Hossam el-Astal është një agjent i njohur izraelit dhe ish-anëtar i aparatit të sigurisë së Mahmoud Abbas i cili vrau inxhinierin e Hamasit Fadia al-Batsh në Malajzi në vitin 2018. Ai u dënua me vdekje në Gaza në vitin 2022 për vrasjen, por arriti të arratisej nga burgu pasi Izraeli sulmoi Gazën në tetor 2023. Ai menjëherë kontaktoi ushtrinë izraelite dhe që atëherë ka punuar përsëri për ta.
Sipas pamjeve të gjeo-lokuara nga Sky News, selia e milicisë së Astal në jug të Gazës, në qytetin Khan Yunis, ndodhet në një rrugë ushtarake pranë një poste ushtarake izraelite.
“Ndërsa flas, dëgjoj zhurmën e tankeve, ndoshta janë në patrullim ose diçka të tillë, por nuk jam i shqetësuar. Ata nuk po na sulmojnë dhe ne nuk po i sulmojmë ata… Ne ramë dakord, përmes koordinatorit, që kjo është një zonë e gjelbër, që nuk do të jetë një objektiv për granatime ose të shtëna,” tha Astal.
Izraeli dhe disa vende arabe, si Emiratet, u sigurojnë atyre armë dhe të gjitha pajisjet e nevojshme.
“Municionet dhe automjetet, nga ana tjetër, mbërrijnë përmes pikës kufitare Kerem Shalom, pas koordinimit me ushtrinë izraelite,” tha Astal.
Kalimi Kerem Shalom përdoret gjithashtu nga një tregtar droge dhe kontrabandist i lidhur me ISIS-in, Yasser Abu Shabab, i cili drejton milicinë e tij me mbështetjen e Izraelit.
Sipas Sky News, Astal dhe Abu Shabab përdorin të njëjtin tregtar makinash për të kontrabanduar automjete në Gaza. Disa nga automjetet e përdorura nga këto grupe kanë mbishkrime hebraike dhe targa të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Milicia e Abu Shabab thuhet se është më e madhja, me të paktën 2,000 luftëtarë. Baza e saj është në Rafah.
Rami Halas (ose Halles), i cili është i lidhur me lëvizjen Fatah, gjithashtu drejton një milici të mbështetur nga Izraeli në Gazën veriore.
Udhëheqësi i katërt i përfshirë në të ashtuquajturin projekt “Gaza e Re” është Ashraf al-Mansi, i cili drejton një grup në Gazën veriore të quajtur Ushtria Popullore. Grupi i Mansit konsiderohet si milicia më e dobët në Gaza.
Sky News zbuloi gjithashtu se këto grupe marrin mbështetje edhe nga shtetet arabe.
Një foto e publikuar në raport tregon zëvendësin e Abu Shabab, Ghassan al-Duhine, duke qëndruar pranë një automjeti me targa të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Përveç kësaj, logot e dy milicive, përfshirë atë të komanduar nga Astal, janë pothuajse identike me ato të grupeve të mbështetura nga EBA në Jemen. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk iu përgjigjën kërkesës së Sky News për koment.
Platformat mediatike të financuara nga Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë promovuar këto milici si zgjidhja më e mirë për popullin palestinez në Gaza.
Kur u pyet nëse milicitë po merrnin mbështetje nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Astal tha:
“Por po, ka vende arabe që mbështesin projektin tonë.”
Duke folur për lidhjet me Autoritetin Palestinez, Astal shtoi:
“Kam njerëz në grupin tim që janë ende punonjës të Autoritetit Palestinez sot.”
Autoriteti Palestinez, i cili më parë ka mohuar çdo lidhje me këto milici, nuk iu përgjigj pyetjeve të Sky News. /tesheshi