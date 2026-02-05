Cili muaj ishte i preferuari i Pejgamberit a.s. për agjërim përveç Ramazanit?

✍️-Tregon Aishea (Allahu qoftë i kënaqur me të), se:
“I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) agjëronte derisa ne thoshim: ‘Ai kurrë nuk do ta prishë agjërimin’, dhe ai e prishte agjërimin derisa ne thoshim: ‘Ai kurrë nuk do të agjërojë’. Nuk e kam parë kurrë të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) të plotësojë një muaj agjërimi përveç Ramazanit, dhe nuk e kam parë kurrë të agjërojë më shumë në ndonjë muaj sesa në Sha’ban.” (Sahih Buhari, nr. 1969)!
Shpjegim i Hadithit:
🌴- Këmbëngulja në veprat e mira e çon një besimtarë drejt mëshirës dhe shpëtimit të Zotit nga Zjarri i xhehenemit.
Pejgamberi(paqja dhe bekimet qofshin mbi të), ishte shembulli i përsosur në këtë! Ai ishte i vazhdueshëm në aktet e adhurimit dhe bindjes, duke përfshirë agjërimin vullnetar, i cili nuk është i kufizuar në një kohë të caktuar.
Në këtë hadith, Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, na tregon se Pejgamberi a.s., ndonjëherë agjëronte për një kohë të gjatë në një muaj, deri në atë pikë sa mendohej se ai nuk do ta prishte agjërimin e tij. Poashtu ai nuk do të agjëronte në një muaj tjetër, duke agjëruar vetëm pak prej ditëve të tij, deri në atë pikë sa thuhej se ai nuk do të agjëronte fare.
Ai nuk e agjëronte një muaj të tërë përveç muajit të Ramazanit. Kjo ndodh sepse është muaji i agjërimit të detyrueshëm dhe përmendja e tij shërben për të mohuar praktikat e tjera se Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) nuk agjëroi një muaj të tërë vullnetarisht, por përkundrazi agjëroi disa ditë në çdo muaj të vitit.
🌴- Ai nuk agjëroi ndonjë muaj të plot përveç Ramazanit, që të mos konsiderohej ai pastaj i detyrueshëm. Ai agjëroi më shpesh në muajin Shaban, kështu që agjëronte pjesën më të madhe të tij për të shmangur ngatërrimin me agjërimin e detyrueshëm dhe për të parandaluar ata që nuk ishin të vetëdijshëm ta llogarisnin si të tillë. Ai agjëroi posaçërisht në Shaban ngase është gjithashtu një muaj që shumë njerëz e anashkalojnë, duke rënë midis Rexhebit dhe Ramazanit, siç shpjegohet në një transmetim te Nesaiu dhe Ahmedi.
🌴- Hadithi tregon se aktet vullnetare të adhurimit nuk kufizohen nga kohë specifike, por përkundrazi varen nga vullneti dhe energjia e personit. Ai gjithashtu thekson vlerën e muajit Shaban dhe inkurajon agjërimin e shpeshtë gjatë tij.
Gjithashtu këtu potencohet Lejueshmëria e moskalimit të asnjë muaji pa agjërim vullnetar.
-Sha’bani nuk është një muaj që kalon…
Është një fazë e përgatitjes së zemrës,
një rishikim para se të paraqiten dhe ngriten veprat, dhe fillimi i rrugës drejt Ramazanit.
🌴- Nëse Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) e vlerësonte kaq shumë… atëherë çfarë ndodh me ne?
Mos e lini Sha’banin të kalojë pa lënë gjurmë.
Ndoshta veprat tuaja do të lartësohen e ju jeni më afër Zotit.
Prof. ass. dr. Musa Vila