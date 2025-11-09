Çmenduria e një ligji të synuar në Kongres: kur amerikanët shënjestrojnë Al-Aksa-në

Disa ligjvënës amerikanë, aleatë të së djathtës izraelite, po përgatisin një rezolutë të rrezikshme në Kongres që kërkon të ndryshojë status quo-në e gjatë që qeveris kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Jerusalemin e pushtuar, ka zbuluar Middle East Monitor.
Iniciativa udhëhiqet nga kongresmenët Claudia Tenney (R-Nju Jork) dhe Clay Higgins (R-Luiziana), dhe mbështetet nga Organizata Sioniste e Amerikës dhe Fondacioni për të Vërtetën e Lindjes së Mesme, dy grupe të krahut të djathtë të lidhura ngushtë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.
Sipas tekstit të draftit, rezoluta i bën thirrje Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së të pohojë sovranitetin izraelit mbi Xhaminë Al-Aksa, të cilën Izraeli e quan Mali i Tempullit, dhe të njohë atë që e përshkruan si “e drejta e patjetërsueshme e popullit hebre për akses të plotë në vend dhe e drejta e tyre për t’u lutur dhe adhuruar atje, në përputhje me parimet e lirisë fetare”.
Propozimi gjithashtu riafirmon njohjen e Jerusalemit nga SHBA-ja si kryeqytetin e pandashëm të Izraelit. Ai e përshkruan vendin si “më të shenjtin në Judaizëm” dhe një “vend të shenjtë për të krishterët dhe myslimanët”, duke pretenduar se hebrenjtë dhe të krishterët përballen me “kufizime të ashpra” në akses krahasuar me myslimanët.
Edhe pse e formuluar si çështje barazie fetare, analistët paralajmërojnë se rezoluta në fakt synon të përmbysë Marrëveshjen Wadi Araba të vitit 1994 midis Jordanisë dhe Izraelit, e cila zyrtarisht vendosi kujdestarinë Hashemite të Xhamisë Al-Aksa dhe riafirmoi status quo-në ekzistuese.
Sipas marrëveshjes, Vakëfi Islam Jordanez mban autoritetin administrativ dhe fetar mbi vendin. Çdo ndryshim në këtë sistem mund të ketë implikime serioze politike dhe sigurie në të gjithë rajonin.
Vëzhguesit e përshkruajnë iniciativën si një “lëvizje të rrezikshme politike”, në përputhje me axhendën e krahut të djathtë izraelit për vendosjen e kontrollit të plotë mbi Jerusalemin e pushtuar dhe ndarjen e Xhamisë Al-Aksa në kohë dhe hapësirë - një politikë e kundërshtuar prej kohësh nga palestinezët, Jordania dhe pjesa më e madhe e bashkësisë ndërkombëtare.
Studiuesi palestinez Abdullah Maarouf paralajmëron se rreziku i rezolutës amerikane nuk qëndron vetëm në dimensionin e saj fetar, por edhe në pasojat e saj serioze politike, pasi miratimi i një ligji të tillë në fakt përbën një deklaratë lufte ndaj kujdestarisë dhe sovranitetit të Jordanisë mbi Xhaminë Al-Aksa, gjë që do ta vinte administratën amerikane në konflikt të drejtpërdrejtë me Jordaninë dhe të gjithë botën islame.
Ma’rouf theksoi se “çdo butësi jordaneze për këtë çështje do të çojë në konflikt masiv popullor brenda dhe brenda botës islame”, duke i bërë thirrje Amanit të “marrë masa urgjente” për të ndaluar këto përpjekje para se ato të bëhen realitet.
Ma’rouf bëri thirrje gjithashtu për veprime urgjente arabe dhe islame, duke paralajmëruar se vetëm prezantimi i një projektligji të tillë në Kongres përfaqëson “një hap agresiv jo më pak të rrezikshëm sesa një sulm ndaj ndonjërit prej parimeve themelore të Islamit”, duke theksuar se heshtja ndaj iniciativave të tilla i inkurajon grupet e krahut të djathtë të vazhdojnë të nxisin konflikt të përhapur fetar.
Ma’rouf shtoi se ky projekt i ri amerikan është “një shprehje e çmendurisë së pastër fetare që nuk ka të bëjë fare me interesat amerikane”. Ai theksoi se projekti pasqyron infiltrimin e lëvizjes fetare sioniste në vendimmarrjen amerikane, duke paralajmëruar se miratimi i tij do ta shtynte Uashingtonin në “konflikt të hapur fetar me botën islame”. Ai përfundoi duke thënë: “Nëse njerëz të arsyeshëm në Shtetet e Bashkuara dhe në botë nuk ndërmarrin veprime për të ndaluar këtë çmenduri, pasojat do të jenë katastrofike dhe as Uashingtoni dhe as Tel Avivi nuk do të jenë fitimtarë në një luftë fetare të pakuptimtë dhe të pafundme.” /tesheshi